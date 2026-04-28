الأنبا بشارة يفتتح المؤتمر السنوي الثاني للكهنة حديثي السيامة

افتتح الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للتكوين الدائم للكهنة، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، المؤتمر السنوي الثاني للكهنة حديثي السيامة، وذلك بدير السيدة العذراء مريم للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم.

بدأ المؤتمر بالصلاة الافتتاحية بقيادة الأنبا بشارة، حيث شارك في اللقاء الأول الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب روماني فوزي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي.

ألقى المحاضرة الأولى القمص أنجليوس شحاتة، الذي قدم عرضًا لبانوراما لطقس القداس، وكذلك لاهوت طقس القداس بحسب الطقس القبطي، تلاها بعض الأسئلة، والمشاركات المختلفة.

جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي الثاني للكهنة حديثي السيامة، يقام في الفترة من السابع والعشرين، وحتى التاسع والعشرين من إبريل الجاري.