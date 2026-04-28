رقصة الأسد .. انطلاق أسبوع الثقافة الكورية بالقاهرة فى هذا الموعد

أمينة الدسوقي

يستعد المركز الثقافي الكوري في مصر لإطلاق "أسبوع الثقافة الكورية 2026"، في الفترة من 1 إلى 7 مايو المقبل، تحت شعار الاحتفاء بالتراث والتقاليد العريقة. 

وتهدف هذه التظاهرة الثقافية السنوية إلى مد جسور التواصل الإنساني وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين المصري والكوري، عبر رحلة بصرية وفنية تستعرض عمق الفنون الكورية التقليدية.

تنطلق فعاليات الأسبوع يوم الجمعة 1 مايو في تمام الساعة السابعة مساءً، على مسرح المتحف القومي للحضارة المصرية، بحفل افتتاح استثنائي تحييه فرقة "تشورى" وهي فرقة كورية تضم نخبة من الفنانين المتخصصين في الفنون التقليدية. وتتميز الفرقة بتركيزها الفريد على فنون "يونهي" -العروض الشعبية التقليدية-، حيث تعيد صياغتها برؤية عصرية تستكشف قصصا مستوحاة من الحياة اليومية. 

وسيكون الجمهور المصري على موعد مع عرض "رقصة الأسد" الشهير، وهو أحد أبرز العروض التراثية التي ذاع صيتها في كوريا قديماً كطقس رمزي لطرد الأرواح الشريرة وجلب الحظ السعيد.

ويجمع العرض بين الحركات والرمزية الثقافية، مما يضمن تجربة بصرية غنية تفتح نافذة مباشرة على الفلكلور الكوري.

وعلى مدار أسبوع، سيتمكن الزوار من استكشاف الأقنعة الكورية التقليدية المستخدمة في المسرح الشعبي، وفن "مينهوا" (اللوحات الشعبية التي تعكس آمال ومعتقدات الكوريين)، إلى جانب "هانجي" وهو الورق اليدوي المصنوع من لحاء شجر التوت، والذي يشتهر بمتانته وألوانه الجذابة. 

ومن المنتظر أن توفر الفعالية للمشاركين تجربة عملية للتعرف على الفنون التقليدية الكورية، من خلال ورشة لصناعة مجسمات أسد بوك تشيونج، وجلسة تعريفية بفنون الأداء التقليدي لرقصة الأسد.

ويختتم الأسبوع في 7 مايو بعرض فني لطلاب أكاديميتي "الكيبوب" والموسيقى التقليدية (جوجاك) لعام 2026.

ويأتي هذا العرض تتويجا لتدريبات مكثفة تلقاها الطلاب على يد خبراء كوريين، ليقدموا لوحة فنية تمزج ببراعة بين الحركات التراثية والأنماط المسرحية الحديثة.

من جانبه، أكد أوه سونج هو، مدير المركز الثقافي الكوري، أن استمرارية تنظيم هذه الفعالية تأتي انعكاسا لحيوية الحوار الثقافي المتنامي بين القاهرة وسول، مشدداً على أن الفنون تظل القوة الناعمة الأبرز في تعزيز سبل التعاون الشامل بين البلدين الصديقين.

