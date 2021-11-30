فرح شعبان تتغزل في علي غزلان: حتي عيوبك بعيني جميلة

شاركت ملكة جمال مصر سابقا وزوجة اليوتيوبر علي غزلان،فرح شعبان،صورة جمعتهما من حفل عقد قرانهما،ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت فرح شعبان معلقة من خلال صورتهما:"حتي عيوبك في عيني جميلة".

واحتفل اليوتيوبر علي غزلان؛ بعقد قرانه على الفنانة الشابة وملكة جمال مصر عام 2017 فرح شعبان، في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس وسط عدد كبير من الأهل والأصدقاء والمشاهير.

وتالقت فرح شعبان، بإطلالة أنيقة وجميلة كشفت عن أناقتها مرتدية فستان زفاف بسيط باللون الاوف وايت مطرز بالفضى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها، وتركت شعرها منسدلا على كتافها وهو ما تماشى مع الفستان.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل عقد القران ومنهم المطرب حمادة هلال ومجموعة من مشاهير ورواد مواقع التواصل الإجتماعي "اليوتيوبرز" و"بلوجرز".

كما حضر الحفل منشدون دينيون، والفنان أحمد التهامي، وظهرت فرح مرتدية فستانا باللون الأبيض وتاجا ماسيا، أما علي غزلان كانت إطلالته مميزة ببدلة باللون الأزرق الداكن.



وغزلان طبيب شاب سكندري من أسرة متوسطة، تمكن من الظهور على مواقع التواصل الإجتماعي خلال دراسته، ويبلغ من العمر 29 عاما.

وكان قد اتجه غزلان للغناء بطرح أغنية تحمل عنوان "أنا دولة" في وقت سابق من العام الجاري، والتي كانت سببا في تعرضه للكثير من الانتقادات، وتتناول الأغنية الديو مع مروة ناجي قضية التحرش.