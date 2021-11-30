عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فرح شعبان تتغزل في علي غزلان: حتي عيوبك بعيني جميلة

صدى البلد

شاركت ملكة جمال مصر سابقا وزوجة اليوتيوبر علي غزلان،فرح شعبان،صورة جمعتهما من حفل عقد قرانهما،ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت فرح شعبان معلقة من خلال صورتهما:"حتي عيوبك في عيني جميلة".

 

واحتفل اليوتيوبر علي غزلان؛ بعقد قرانه على الفنانة الشابة وملكة جمال مصر عام 2017 فرح شعبان، في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس وسط عدد كبير من الأهل والأصدقاء والمشاهير.

 

وتالقت فرح شعبان، بإطلالة أنيقة وجميلة كشفت عن أناقتها مرتدية فستان زفاف بسيط باللون الاوف وايت مطرز بالفضى.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها، وتركت شعرها منسدلا على كتافها وهو ما تماشى مع الفستان. 

 

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل عقد القران ومنهم المطرب حمادة هلال ومجموعة من مشاهير ورواد مواقع التواصل الإجتماعي "اليوتيوبرز" و"بلوجرز".

 

كما حضر الحفل منشدون دينيون، والفنان أحمد التهامي، وظهرت فرح مرتدية فستانا باللون الأبيض وتاجا ماسيا، أما علي غزلان كانت إطلالته مميزة ببدلة باللون الأزرق الداكن.


وغزلان طبيب شاب سكندري من أسرة متوسطة، تمكن من الظهور على مواقع التواصل الإجتماعي خلال دراسته، ويبلغ من العمر 29 عاما.

 

وكان قد اتجه غزلان للغناء بطرح أغنية تحمل عنوان "أنا دولة" في وقت سابق من العام الجاري، والتي كانت سببا في تعرضه للكثير من الانتقادات، وتتناول الأغنية الديو مع مروة ناجي قضية التحرش.

اليوتيوبر علي غزلان علي غزلان فرح شعبان فرح شعبان ملكة جمال مصر عقد قران فرح شعبان

ترشيحاتنا

التحالف العربي يستهدف موقعا سريا للحرس الثوري الإيراني في اليمن

أفضل سورة تقرأ قبل صلاة الفجر.. اجعلها بنية قضاء الحاجة

زكي عبدالفتاح: كنت أتمنى تواجد أبو جبل في كأس العرب.. وصبحي يستحق الفرصة

منها مطعم شهير وكنيسة.. تحذيرات من أماكن دخلها أول مصاب بمتحور أوميكرون

ذكرى رحيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد .. هذا المرض سبب وفاته

الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي يرفضون قانون الدفاع القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

درجة الحرارة تصل إلى الصفر.. هل بدأت موجة الطقس الأسوأ في التاريخ؟

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنهار من النار تظهر في السماء.. 6 انفجارات جديدة في بركان لا بالما | فيديو

قبل الذكرى الأولى لوفاته.. جومانا مراد وأروى جودة وإلهام شاهين يكرمون حاتم علي

عائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| فيديو وصور

الملك والدون.. لماذا يتغيب كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية؟

فيديو

لطيفة: أؤيد هانى شاكر فى قراراته تجاه أغانى المهرجانات | فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜.. فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ