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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات كيا كارينز موديل 2021 في الكويت | صور

أسعار ومواصفات كيا
أسعار ومواصفات كيا كارينز موديل 2021 في الكويت

تعد سيارة كيا كارينز الكورية، من فئة السيارات العائلية التي تفضلها العائلات، نظرا لمقصورتها الرحبة وسعتها التخزينية الكبيرة خاصة فى السوق الكويتي، لاعتماديتها وسعرها التنافسي، أضف إلى ذلك حفاظها علي قيمتها السوقية فى سوق المستعمل لاحقاً.

وتأتي سيارة كيا كارينز موديل 2021 بمواصفات هيكلية بلغت للطول 4525 ملم، وجاءت بعرض 1805 ملم، وحصلت على ارتفاع 1583 ملم، وخزان وقود سعة 57 لتر.

تتمتع سيارة كيا كارينز موديل 2021 بنسختين من المحركات، الأول سعة 1.6 لتر، 4 سلندر، ينتج قوة 145 حصان، عدد لفات 3800 لفة في الدقيقة، اقصى عزم للدوران 250 نيوتن. متر، محرك سعة 2.0 لتر، قوة 171 حصان، عدد لفات 6000 لفة في الدقيقة، متصلان بناقل حركة بـ 6 سرعات أوتوماتيكي.

وتتوافر سيارة كيا كارينز موديل 2021  بحزمة من الكماليات والتجهيزات، منها نوافذ كهربائية ومكيف هواء وقفل مركزي، ووسائد هوائية للمقاعد، كما أن السيارة مزودة CD، وmb3، بالإضافة إلى جنوط مقاس 16 بوصة، وإمكانية التحكم إلكترونيا فى الفوانيس الأمامية والخلفية، ومنفذ usb.

دعمت سيارة كيا كارينز موديل 2021 بمجموعة من المواصفات القياسية للأمان، مثل نظام الفرامل ABS مانع الانغلاق و EBD  التي تعمل على توزيع الفرامل بشكل مباشر، بها أضواء ليد بالمرايات الجانبية وخاصية الطي، وفتحت سقف بانورامية، وشاشة لنظام الترفيه تعمل بالمس، وكاميرا خلفية لسهولة الركن.

أسعار كيا كارينز موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى BASE بسعر 5500  دينار.

الفئة الثانية BASE بسعر5800 دينار.

الفئة الثالثة MID OPTION بسعر 6000 دينار.

الفئة الرابعة TOP بسعر6100 دينار.

الفئة الخامسة TOP بسعر 6900 دينار.

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