تركي آل شيخ يعلق على فوز ميسي بالقدم الذهبية للمرة السابعة | شاهد

شارك المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة نجم الكرة العالمي ليونيل ميسي، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب تركي آل شيخ، تعليقا عقب فوز ميسي بجائزة القدم الذهبية للمرة السابعة: "لا جديد أنت الأفضل دائما".

وتُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية، للمرة السابعة في مسيرته، متفوقًا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

وقال ميسي بعد تتويجه بالجائزة: "في الحقيقة أمر عظيم أن أكون بينكم اليوم .. خلال الموسم كانت لحظات صعبة لم يكن أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل".

وأضاف: "أنا أستمتع بشكل كبير بلعب كرة القدم ، أود أن أشكر جميع زملائي في باريس وبرشلونة وأود أن أشكر الطاقم الفني وزملائي في الارجنتين وهذه جائزة استثنائية ، لقد حققنا بطولة استثنائية وهي كوبا أمريكا.. بطولة لطالما انتظرناها".

وتابع: "أود أن أشارك هذه الجائزة مع زملائي في الأرجنتين وبرشلونة وباريس وأهديها لعائلتي.. زوجتي، أبنائي وزوجتي وأبي وأمي".

وواصل: "أتوجه بالحديث لـ ليفاندوسكي وأقول له ‘نه لشرف كبير أن أكون منافسًا له في هذه الجائزة، وهو يستحق أن يكون ضمن الأفضل، هو كان يستحق الجائزة العام الماضي".

وعن إمكانية الفوز بالكرة الذهبية الثامنة، قال: "كل ما يهمني هو أن أساعد الفريق والمنتخب".