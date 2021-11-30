سيد عبدالحفيظ: لابد من مساندة اتحاد الكرة للأهلي لحل أزمة مونديال الأندية

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن لابد من وقفة الاتحاد المصري لكرة القدم بجانب النادي الأهلي فى أزمة كأس العالم للأندية وكأس الأمم الأفريقية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" لابد من وقفة اتحاد الكرة مع الأهلي لحل أزمة كأس العالم للأندية ".

وأضاف:" التغيير فى كأس العالم للأندية سيكون صعب للغاية، ولذلك لابد من وقفة من اتحاد الكرة مع النادي الأهلي".

وأوضح سيد عبد الحفيظ :" جهزنا ثلاث خطابات لحل أزمة مشاركة الأهلي فى كأس العالم للأندية".

واختتم عبدالحفيظ تصريحاته قائلا :" كان لابد من تقدير للكرة الأفريقية ولابد من موقف قوي ".