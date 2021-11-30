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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد حفل افتتاح كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

كأس العرب
كأس العرب

تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات كأس العرب قطر ٢٠٢١، بإقامة 4 مباريات ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثانية حيث ستكون الجماهير العربية على موعد مع اختبارات قوية ومواجهات متجددة في البطولة التي ستُقام تحت إشراف “فيفا”  للمرة الأولى.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب في الفترة من  30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة 16 منتخباً عربيًا، في أربع مجموعات.

ورغم أن انطلاقة المباريات ستكون بمواجهة إفريقية خالصة بين تونس وموريتانيا على استاد أحمد بن علي، في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، ثم العراق مع عمان في الثالثة عصرًا، إلا أن الافتتاح الرسمي سيكون بمواجهة تجمع منتخب قطر "المضيف" بنظيره البحريني على ملعب البيت في مدينة الخور.

موعد حفل افتتاح كأس العرب 2021

ينطلق الحفل قبل مواجهة قطر والبحرين التي ستقام في السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الحفل سيتضمن عروضًا موسيقية، بالإضافة إلى لألعاب النارية، كما يوجد فقرة لاستعراض تاريخ المنطقة العربية.

القنوات الناقلة

beIN Sports HD 1 

beIN Sports HD 2
Alkass Three HD 

وتختتم منافسات اليوم الأول من البطولة العربية بمواجهة الإمارات أمام ضد سوريا الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتعد هذه الكأس النسخة العاشرة من البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان، وجرت النسخة التاسعة عام 2012 في السعودية وفاز بها المنتخب المغربي.

المجموعات

المجموعة الأولى: قطر، العراق، عمان، البحرين
المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا
المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين 
المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر، لبنان، السودان

كأس العرب قطر ٢٠٢١ كأس العرب موعد حفل افتتاح كأس العرب 2021 قطر البحرين تونس

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