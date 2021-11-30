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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. كلمة مهمة لرئيس أركان القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

الإمارات
الإمارات

أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية  الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي أن "يوم الشهيد هو يوم لإعلاء مبادئ إنسانية سامية، مشيرا إلى أن التضحية بالنفس في سبيل نصرة الحق وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج والتضامن مع الأشقاء، تبقى خير شاهد وعنوان على ما قدمه أبناء الإمارات من الشهداء الأبرار".


وقال الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي في كلمة وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة "يوم الشهيد" - أن "يوم الشهيد هو يوم للتضحية والتلاحم والانتماء للأرض والوطن والولاء للقيادة الرشيدة.

وأضاف: وهو يوم يعكس قوة وحدتنا واتحادنا وعمق تضامن أبناء شعبنا وتآزرهم وترابطهم ووقوفهم صفاً واحداً خلف قيادة لا تبخل بأي جهد ولا وقت من أجل ما فيه خير أبناء هذا الوطن".
 

أغلى المناسبات

 

وتابع : إن الشهيد وذويه يستحقون منا كل تقدير واعتزاز، وكل حب ووفاء، وقد ضربت قيادتنا الرشيدة المثل والقدوة في تقدير هذه التضحيات العظيمة، بما قدمت من مساندة لأسرهم وذويهم، وبما عبرت عنه من تقدير وامتنان لتضحيات هؤلاء الأبطال، لذا نمضي جميعاً اليوم على هدي قيادتنا، ونكرم في هذا اليوم الخالد من تاريخ دولتنا، تضحيات وعطاءات بلا حدود قدمها شهداء الوطن جميعاً، ونوجه أيضاً رسالة احترام وتقدير لأسر هؤلاء الشهداء وذويهم وأمهاتم، اللاتي ضربن المثل والقدوة في حب الوطن والتضحية من أجله بأعز ما لديهم وما يملكون.


واستطرد : إن يوم الشهيد هو يوم للتضحية والتلاحم والانتماء للأرض والوطن والولاء للقيادة الرشيدة، وهو يوم يعكس قوة وحدتنا واتحادنا وعمق تضامن أبناء شعبنا وتآزرهم وترابطهم ووقوفهم صفاً واحداً خلف قيادة لا تبخل بأي جهد ولا وقت من أجل مافيه خير أبناء هذا الوطن. 


وتابع : لقد سطّر شهداؤنا الأبرار بدمائهم الغالية صفحات مضيئة ناصعة البياض في تاريخ وطننا الغالي، وستبقى ذكراهم نبراساً لنا ولأجيالنا المقبلة كافة، نستمد منهم العزم والعزيمة والإرادة الوطنية والصدق والإخلاص في حب الوطن، ويبقى يوم الشهيد مناسبة وطنية غالية لتكريم تضحيات الشهداء الأبرار وصمود وشجاعة أسرهم وذويهم، وما يمثلون من قيم إنسانية نبيلة.


وأتم : خالص الدعاء لشهداء الإمارات الأبرار بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم جناته الخالدة، وأن يجزي الله أهلهم وذويهم وأمهاتهم عنا جميعاً خير الجزاء، وأن يبارك في قيادتنا وشعبنا وأن يحفظ الإمارات آمنة سالمة مستقرة ".

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بالتزامن مع يوم الشهيد.. قرار عاجل من شرطة أبوظبي

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في يوم الشهيد.. خليفة بن زايد: الإمارات تستشرف عهدا جديدا للخمسين سنة القادمة

الامارات القوات المسلحة يوم الشهيد رئيس أركان شهداء الإمارات

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