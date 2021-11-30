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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعديلات على لكزس LC الكوبيه لمنافسة بي إم دبليو الفئة 8

لكزس
لكزس

أعلنت شركة لكزس، التابعة لشركة  تويوتا، عن إجراء عدة تعديلات وتحسينات على طراز LC الكوبيه وذات السقف المكشوف موديل 2022 لتحافظ على قدرتها التنافسية مع بي إم دبليو الفئة 8.

 

ووفقا لموقع "موتور أوثوريتي" المتخصص في السيارات، فإن التعديلات تشمل تغيير نظام التعليق والبرمجيات ووسائل الامان والحماية، وأعلنت العلامة التجارية اليابانية عن إجراء تغييرات على إعدادات التعليق في  لكزس  LC  الكوبيه 2022، لمنح السائق "إحساسًا أفضل بأن السيارة قادرة على المناورة على الطريق بعالية أكبر".

 

و لم تفصح الشركة عن التفاصيل، لكنها زعمت أن التغييرات حسنت استجابة توجيه السيارة.

 

قام مهندسو لكزس أيضا بإعادة ضبط أوضاع القيادة لتوفير راحة أكبر للسائق والركاب في وضع الـ normal أو القيادة العادية، مع براعة وسرعة أفضل وأفضل حدة عند استخدام الوضع الرياضي "سبور إس بلس"، كما أن التحسينات تضمنت شاسيه أفضل قادر على امتصاص الصدمات بمرونة أعلى.

 

بالنسبة لمجموعة نقل الحركة قامت لكزس بإضافة زر shift lock  أو قفل التحول الأوتوماتيكي الجديد لمحدد السرعة الآلي، والتي تمنع السائق من التبديل إلى الخلف أثناء السير إلى الأمام. تم إعادة تصميم المقاعد الأمامية لتكون بوسائد أعمق لضمان راحة أكبر.

 

ومن المنتظر أن يحصل العملاء على خيارين من مجموعة نقل الحركة - محرك هجين V6 سعة 354 حصانًا سعة 3.5 لترًا مقترنًا مع علبة تروس CVT ، أو محرك V8 بقوة 471 حصانًا سعة 5.0 لترًا يقود ناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي. سيكون الطراز ذات السقف المكشوف متاحًا فقط مع محرك الـ V8 فقط.

لكزس تويوتا بي إم دبليو بي إم دبليو الفئة 8 لكزس LC لكزس LC الكوبيه 2022

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