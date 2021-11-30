إسعاد يونس تروج لحلقتها مع أكرم حسني على طريقتها..شاهد

نشرت الفنانة إسعاد يونس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وظهرت في الصورة و هي تطعم الفنان أكرم حسني، من خلال حلقته معها، مما نال إعجاب متابعيها.

أكرم حسني في صاحبة السعادة

وقام الفنان أكرم حسني، بعمل مجموعة من الأطعمة لـ اسعاد يونس على الهواء اثناء استضافته في حلقة " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي ".



وقال الفنان أكرم حسني، في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" أنا بحب الأكل وده متعة وانا بقوم من على السفرة لما بزهق اول لما الاكل بيخلص ".

وقام أكرم حسني بطبخ« بيكاتا لحمة بالأزر، وخضار سوتيه بالزبدة والزعتر »".

وانبهرت اسعاد يونس من جودة الطعام الذي قام اكرم حسني بطبخه على الهواء، وقامت اسعاد يونس بالرقص على الهواء بسبب جودة الطعام، قائلة :" محترف وروعة ".