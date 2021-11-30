الإحصاء: 43.8% زيادة في قيمة مشروعات تحت التنفيذ بالقطاع العام 2019 /2020

أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، النشرة السنوية للإحصــاءات والمـــؤشـرات المـــــاليــة لشركـــات قطــــاع الأعمال العـام والقطاع العـــام ( عـدا البنوك وشركات التأمين ) لعــام 2019/2020.
وتضمنت النشرة الآتي:
• قطاع الأعمال العام
- ارتفعــــــت قيمـة الاجور 60.8 مليـار جنيـه عـــام 2019/2020 مقابـــــل 57.7 مليــار جنيه عـام 2018/2019 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 5.4٪ .
- ارتفعت قيمــــة رأس المال المدفوع لتصل الي 170.4 مليــــــار جنيـــــــه عـام 2019/ 2020 مقــابــل 154.9 مليـــار جنيـه عـــام 2018/2019 بنسبة زيادة قـدرها 10.0٪ .
- ارتفعـــــــت قيمــة صافي رأس المال المستثمر 576.1 مليـــار جنيـــه عـــام 2019/2020 مقابــل 558.1 مليـار جنيــه عـام 2018/2019 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 3.2٪ .
القطاع العــــام
- بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 16.1 مليار جنيـه عـــام 2019/2020 مقابـــــل 11.2 مليــار جنيه عـام 2018/2019 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 43.8٪.
- بلغت قيمـة صافي رأس المال المستثمر 90.9 مليار جنيـه عـــام 2019/2020 مقابـــــل 84.2 مليــار جنيه عـام 2018/2019 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 8.0٪ .
- بلغـت قيمـــــة الأجــــــور 29.7 مليـــــار جنيـــه عـــــام 2019/ 2020 مقابـــل 27.3 مليــــــار جنيـه عـام 2018/2019 بنسبة زيـادة قــدرها 8.8٪ .