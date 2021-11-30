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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 43.8% زيادة في قيمة مشروعات تحت التنفيذ بالقطاع العام 2019 /2020

صدى البلد

أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، النشرة السنوية للإحصــاءات والمـــؤشـرات المـــــاليــة لشركـــات قطــــاع الأعمال العـام والقطاع العـــام ( عـدا البنوك وشركات التأمين ) لعــام 2019/2020.

وتضمنت النشرة الآتي:

• قطاع الأعمال العام 



-  ارتفعــــــت  قيمـة الاجور 60.8  مليـار جنيـه عـــام 2019/2020 مقابـــــل 57.7 مليــار جنيه عـام 2018/2019 بنسبــة زيادة  قـــدرهــا 5.4٪  .


-  ارتفعت  قيمــــة رأس المال المدفوع لتصل الي   170.4 مليــــــار  جنيـــــــه  عـام 2019/ 2020 مقــابــل 154.9  مليـــار جنيـه عـــام 2018/2019 بنسبة زيادة قـدرها 10.0٪  .


- ارتفعـــــــت   قيمــة صافي رأس المال المستثمر 576.1 مليـــار جنيـــه عـــام 2019/2020 مقابــل 558.1 مليـار جنيــه عـام 2018/2019 بنسبــة زيادة  قـــدرهــا 3.2٪ .


القطاع العــــام      

 

-  بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 16.1 مليار جنيـه عـــام 2019/2020 مقابـــــل 11.2 مليــار جنيه عـام 2018/2019 بنسبــة زيادة  قـــدرهــا 43.8٪.


-   بلغت قيمـة صافي رأس المال المستثمر 90.9 مليار جنيـه عـــام 2019/2020 مقابـــــل 84.2 مليــار جنيه عـام 2018/2019 بنسبــة زيادة  قـــدرهــا 8.0٪ .


- بلغـت قيمـــــة الأجــــــور 29.7 مليـــــار جنيـــه  عـــــام 2019/ 2020  مقابـــل 27.3 مليــــــار جنيـه عـام 2018/2019 بنسبة زيـادة قــدرها 8.8٪ .

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قطاع الاعمال العام البنوك شركات التأمين

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