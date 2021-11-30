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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سر الاختفاء الغامض لحضارة كاملة قبل 4000 عام في الصين

كهف شينونج
كهف شينونج

ظهرت قبل 5300 حضارة قديمة في شرق الصين، تميزت بعمارة لم يسبق لها مثيل في كل آسيا أو العالم، والتي تعبر عنها الآثار الباقية لحضارة "ليانجزشو".


ووفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية تعتبر الآثار الباقية على طول ضفاف دلتا نهر اليانجتسي في شرق الصين ، دليلاً على قدرة هذا المجتمع الفريد على التوسعات المعمارية، وهي دليل أيضا يقدم العديد من علامات التقدم الاجتماعي والثقافي والتكنولوجي لتلك الفترة، وخاصة في الزراعة وتربية الأحياء المائية.

 

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وفي الوقت نفسه ، برعوا في التقنيات المعمارية ومنها الهندسة الهيدروليكية التي مكنت القنوات والسدود وخزانات المياه، إلى  أن تصيح الحضارة الصينية الملقبة بـ فينيسيا الشرق أيقونة معمارية.

 

ولكن لم تدم ايا من هذه العجائب القديمة، وبعد ألف عام انهارت ثقافة "ليانجزشو"، بشكل غامض منذ حوالي 4300 عام ، وتم نسيان المدينة القديمة فجأة دون وجود أي دليل مادي لفهم أو إدراك تفاصيل اختفائها.

 

ولكن البعض رجح أنها اختفت بفعل  الفيضانات الكارثية التي أدت إلى تدميرها بالكامل، ويوضح الجيولوجي كريستوف سبوتل من جامعة إنسبروك قائلا: " تم العثور على طبقة رقيقة من الصلصال على الأطلال المحفوظة ، مما يشير إلى وجود صلة محتملة بين زوال الحضارة المتقدمة وفيضانات نهر اليانجتسي أو فيضانات من بحر الصين الشرقي".


وتعمق فريق دولي من الباحثين في أحدث دراسة عن رواسب الطين القديمة، وفحصوا التكوينات المعدنية من اثنين من الكهوف تحت الماء في المنطقة، والتي تحافظ على التفاعلات الكيميائية للظروف المناخية لفترة طويلة.

 

وأظهرت التحاليل الناتجة عن العينات أنها تعرضت لضغط مائي هائل حيث هطلت الأمطار ، في فترتين بين ما يقرب من 4400 - 4300 سنة مضت ودمرت المياه المدينة كاملة.

حضارة
حضارة
جامعه الزراعة الهند الصين الاثار اجتماع الهندسة ثقافة المجتمع الصينية الباحثين

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