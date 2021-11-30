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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار ارتفاع الإصابات المحلية بفيروس كورونا في الصين

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت اللجنة، إنها سجلت 21 إصابة محلية بالفيروس، فيما سجلت 18 إصابة قادمة من الخارج، ولم تسجل أي حالات وفاة.

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كما تم تسجيل ما مجموعه 22 حالة جديدة دون أعراض، ولا يزال 462 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية، وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 98711 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات منذ يناير عند 4636.

ومن ناحية أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية إن متحور أوميكرون الذي رصدت أولى حالات الإصابة به في جنوب إفريقيا "مختلف بدرجة كبيرة، ويحتوي على عدد مرتفع من النسخ.. بعضها مقلق وقد يكون مرتبطا باحتمال الإفلات من الجهاز المناعي وزيادة انتقال العدوى".

وأضافت الصحة العالمية في مذكرة فنية موجهة إلى الدول الأعضاء أن "هناك غموضا كبيرا" لا يزال يحيط بالمتحور الجديد الذي اكتُشف لأول مرة في جنوب إفريقيا.

واعتبرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في مذكرتها احتمال انتشار متحور أوميكرون بشكل أوسع حول العالم "مرتفع".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن التهديد الذي يشكله متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا "مرتفع للغاية"، بناء على أدلة مبكرة، موضحة أنه قد يؤدي إلى طفرات مفاجئة مصحوبة بـ"عواقب وخيمة".

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد كوفيد19 كورونا في الصين إفريقيا اوميكرون

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