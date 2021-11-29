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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تفشي أوميكرون.. الصين ترسل مليار جرعة من لقاحات كورونا إلى إفريقيا

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم "الاثنين"، عن قيام بكين بإرسال مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى إفريقيا.

 

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال شي في كلمة ألقاها أمام منتدى التعاون الصيني الأفريقي، إن بلاده ستقدم مليار جرعة إضافية من لقاحات كورونا للدول الأفريقية، مضيفًا أن بكين ستشجع شركاتها على استثمار ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في القارة السمراء خلال الـ3 سنوات المقبلة.

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وحسب موقع "إيفنينج ستاندرد"، يأتي هذا التعهد بعد إعلان رئيس الوزراء الصيني في سبتمبر الماضي، أن بلاده ستتبرع بـ 100 مليون جرعة لقاح للدول النامية بحلول نهاية عام 2021.

 

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق، أن إفريقيا تواجه نقصا بنحو 500 مليون جرعة لأجل تحقيق الهدف المتمثل في تطعيم 40 % من السكان بحلول نهاية العام الجاري.

 

وأكدت المنظمة الدولية أن إفريقيا لن تصلها كميات اللقاح المطلوبة وذلك إن استمرت البلدان الغنية في الاستئثار بما يتم إنتاجه وبما يهدد بفقدان القارة لأهدافها في التطعيم.

 

وحث مرفق كوفاكس الذي تقوده المنظمة البلدان التي لديها كميات كافية من اللقاحات إلى التخلي عن مكانها في قوائم تسليم اللقاحات من المصنعين حتى يتم تقديمها للمرفق.

 

كما ناشدت المنظمة البلدان التي حققت نسب تطعيم جيدة بتوسيع وتسريع التبرع بكميات اللقاح الزائدة لديها وضمان توافرها بكميات أكبر وبشكل أكثر قابلية للتنبؤ وبعمر تخزين أطول.

 

يأتي ذلك مع ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في جنوب إفريقيا، وبدء الدول الأجنبية في غلق حدودها خشية التفشي الجامح له.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية في إحاطة جديدة لها خاصة بالمتحور الجديد، اليوم الاثنين، إن أوميكرون لديه عدد غيرمسبوق من التحورات بعضها يثيرالقلق لآثاره المحتملة على مسارالجائحة، مؤكدة احتمال زيادة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" على الصعيد العالمي مرتفع.

 

وأشارت في الإحاطة إلى أنه "نظرًا للطفرات التي قد تمنح إمكانية نقص المناعة وقابلية الانتقال المحتملة.. تم تقييم المخاطر العالمية الشاملة المتعلقة بالمتحور الجديد على أنها عالية جدًا".

 

وأكدت أنه بالنظر إلى خصائص "أوميكرون" يمكن أن يكون له طفرات في المستقبل ولها عواقب وخيمة، مطالبة العالم بعدم الشعور بالخوف والذهول من العناوين والأنباء المتعلقة بالمتحور الجديد.

 

ودعت المنظمة الدول الأعضاء المكونة من 194 دولة، إلى الإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفشي متحور "أوميكرون"، مناشدة إياهم الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاح كورونا.

 

كما طالبت الدول باستخدام نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب، مؤكدة أن ثمة قدر كبير من عدم اليقين إزاء قدرة أوميكرون على التغلب على جهاز المناعة.

الرئيس الصينى بكين الصين كورونا إفريقيا

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