بالحفر على الخشب.. إيمان رمضان تنتج قطعا فنية مبتكرة على الطراز الإسلامي

عشقت الحفر على الأخشاب وقررت تحويل مسار عملها للتفرغ للتصميم والنحت علي مادة النحاس والخشب ،مستوحاه تصاميمها من الطبيعة والفنون التراثية الإسلامية.

والتحقت الفنانة إيمان رمضان بكلية الفنون الجميلة، وتخصصت في دراسة الديكور، وعملت في مجالها لسنوات، حتى قررت أن تأخذ دبلومة أضافية في مدرسة "بيت جميل"لتعليم الفنون التراثية والمدعمة من الأمير تشارلز بلندن.

وتقول إيمان رمضان في حديثها مع "صدى البلد"، أنها عندما شرعت التصميم علي الأخشاب وتطبيق ما تعلمته في مدرسة الفنون التراثية،وسرعان ما واجهت الكثير من التحديات ومنها خطورة التصنيع والحفر،وعدم إيمان البعض بالفن التشكيلي خاصةً بعد تركها لمجال عملها الأساسي.

وأضافت رمضان، أن حبها الشديد للنحت والتشكيل هو المشجع الرئيسي لها دائماً وشعلة النور التي تري بها روحها وتستطيع أن تبدع من خلالها.

وشاركت الفنانة التشكيلية، بمنتجاتها الفنية في معارض عدة وكان أخرها بحضور الأمير تشارلز خلال زيارته لمصر،كما تحرص علي تدريس ما تعلمته في ورش لتوعية الناس وخاصة الفنانين بقيمة الفن اليدوي والتشكيلي.