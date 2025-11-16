قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستجدات الأوضاع في غزة: أصوات انفجارات متتالية .. ومستوطنون يقتحمون بلدات بالضفة
وضع مسئول شركة بترول حكومية على قوائم المنع والتحفظ على الأموال
أسعار الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم
أخبار السيارات | إرشادات هامة للحفاظ على رديتر السيارة .. مواصفات كاي ي اكس 7 موديل 2026 الجديدة
خلال افتتاح محطات بحرية بميناء شرق بورسعيد.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي
إحالة مسئول بالتمريض بمستشفي عين شمس هـ تك عرض مريضة على السرير.. خاص
بيراميدز يقدم عرضًا ماديًا إلى آليو ديانج.. تفاصيل
الألسكو تطالب بتحرك عاجل لدعم الطلاب والمعلمين في الأراضي المحتلة
«أهلي 2005» يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية للشباب
الرئيس السيسي: الدولة عملت على تعظيم مواردها من قطاعات السكة الحديد والطرق والمحاور
المقدم 200 ألف.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر2025
في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.. الذكاء الاصطناعي يفرض واقعًا جديدًا للأمن السيبراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يتضمن منصة مصرية.. تقريرا دوليا يوضح التمويل المناخي المطلوب للدول النامية

منصة نُوفّي
منصة نُوفّي
هاجر رزق

أصدر فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، تقريرًا شاملًا حول التمويل الخارجي المطلوب بحلول عام 2035 للدول النامية لدعم متطلبات الاستثمارات المناخية، وذلك بناءً طلب رئاستي مؤتمر المناخ COP29  و COP30 لوضع خارطة طريق لزيادة التمويلات المناخية من خلال حلول واقعية تدمج بين التمويل الخارجي والتمويل العام من الدول المختلفة.

منصات مصرية بارزة في التقرير

و وضع «فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ IHLEG»، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، و«دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ضمن تقريره الصادر حديثًا خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP30 المنعقد بالبرازيل، الذي يتضمن خارطة طريق لزيادة الاستثمارات المناخية للدول النامية لتصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035.

وأكد التقرير، أن منصة «نُوفّي» لمشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي أصدرتها مصر خلال عام 2022 تُعد أول منصة وطنية متعددة القطاعات بشكل صريح تربط بين الاستثمارات عبر قطاعات حيوية متداخلة، مشيرًا إلى أن المنصة جاءت من بين منصات أصدرتها دولاً نامية أخرى لموائمة الاستراتيجيات الوطنية مع الأولويات الدولية للعمل المناخي، مثل تركيا والبرازيل وبنجلاديش.

وأشار التقرير إلى العديد من الدروس المستفادة من المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» والمنصات الوطنية لعدد من الدول النامية، مؤكدًا أن أهم ما يميزها تعددية القطاعات، إلى جانب الملكية الوطنية حيث يجب أن تتماشى تلك المنصات مع أولويات الدولة وليس الجهات المانحة بما يضمن استدامة الجهود وبناء الثقة.

في ذات السياق، أكد التقرير على جودة المشروعات باعتبارها محور رئيسي يُعزز المصداقية ويُسهم في جذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التنفيذ، كما أن البدء بمنصة مركزة ثم التوسع تدريجيًا مع نمو قدرات الدولة يساهم في اكتساب الخبرة بمرور الوقت.


دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

في ذات السياق، تطرق التقرير إلى الممارسات والمبادئ للانتقال العادل في الدول النامية، مؤكدًا أن الانتقال العادل يُعد ركيزة في استراتيجيات وخطط وتمويل المناخ والتنمية، وأن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يعزز هذا النهج، من خلال دعوته لدمج العدالة في تصميم وتوجيه تمويل المناخ.

جدير بالذكر أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل وضع 12 مبدأً لتعزيز التمويل المناخي ودعم جهود الدول النامية، من بينها دعم حق البلدان النامية في التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة في إطار ما أقرته اتفاقية باريس للمناخ، وضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخي العالمي وأهداف التنمية الوطنية وذلك على جانبي التخفيف والتكيف.

كما أكد الدليل على دعم جهود الحكومات لخلق بيئة تمكينية من خلال إتاحة التمويل ورفع الكفاءات والقدرات الفنية والمؤسسية بما يتوافق مع تحقيق الأهداف المناخية، وضمان حق جميع الدول في تحقيق التنمية في ظل مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة، وتضمين مفهوم التمويل العادل في هيكل التمويلات المناخية الدولية وضمان وجود آلية للتنفيذ.

كانت الحكومة أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بحضور حشد كبير من شركاء التنمية والتحالفات الدولية العاملة في مجال المناخ، والقطاع الخاص، كما أطلقت «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» بمشاركة من مراكز الفكر والأبحاث والخبراء الدوليين من أجل تعزيز المبادئ الاسترشادية لتحفيز الاستثمارات المناخية.

في ذات السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه رغم مرور 3 سنوات على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، فقد أصبحت المنصة نموذجًا تنادي به المؤسسات الدولية بتكراره في الدول النامية بعد نجاحها في خلق تكامل حقيقي وتنسيق وثيق بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، لتحفيز الانتقال العادل في قطاع الطاقة، فضلًا عن تحفيز جهود العمل المناخي في مجال المياه والغذاء، موضحة أن دول تركيا وبنجلاديش والبرازيل استلهمت النموذج المصري لبناء منصاتها الوطنية، كما تعمل الوزارة مع دول أخرى لنقل خبراتها للبدء في منصاتها .

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة نجحت حتى الآن في حشد استثمارات مناخية بقيمة 4.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، بينما وصلت المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات شراء طاقة بشأنها نحو 8.8 جيجاوات، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة، مشيدة إلى أن تلك التمويلات تمت إتاحتها للقطاع الخاص بما يُمكن الدولة من تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا وتعزيز العمل المناخي، كما أن المنصة أصبحت منصة لتشجيع التمويل المبتكر والمختلط مثل المنح ومبادلة الديون واستثمارات القطاع الخاص والتمويلات الميسرة. 

تمويل المناخ فريق الخبراء المستقل التمويل الاستثمارات المناخية مؤتمر المناخ نُوفّي دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

منتخب فرنسا

تشكيل منتخب فرنسا أمام أذربيجان في تصفيات كأس العالم

الغندور

لا أخلاق و لا دين.. الغندور يهاجم : أسوأ أنواع البني أدمين اللي بيتكلموا عن شخص ميت

طارق قنديل

طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في المغرب

بالصور

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

فيديو

بسمه وهبه ومايا دياب ودينا الشربيني

اخرسي يا حشرية.. خناقة بين بسمة وهبة ومايا دياب بسبب دينا الشربيني

نفي

تزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النواب

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد