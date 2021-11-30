غناء نشيد بطولة كأس العرب في حفل الافتتاح.. ومصر في المقدمة

انطلق حفل افتتاح بطولة كأس العرب " قطر 2021" وهي البطولة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"

وقام 3 مطربين بغناء النشيد الخاص ببطولة كأس العرب، بغناء مقطوعة من كل نشيد وطني للبلاد العربية، حيث تم البدء بغناء جزء من النشيد الوطني لـ قطر، أعقبه النشيد الوطني لـ مصر بغناء مقطوعة " بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي"، ومن ثم باقي الأناشيد الوطنية للبلدان العربية.

وشهد حفل الافتتاح الاستعانة ببعض الأغاني العربية الشهيرة على رأسها " بنت الجيران" للفنان حسن شاكوش، وبعض الأغاني القديمة لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة.

كما شهد حفل الافتتاح الذي يُقام على أرضية ستاد البيت، فقرة كوميدية، حيث تم الاستعانة بالفنان الراحل سعيد صالح عبر تقنية " الهولوجرام" ، تحت أنظار أمير دولة قطر تميم بن حمد آل الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجياني إنفانتنيو رئيس الفيفا.

وسيتم الافتتاح الرسمي للبطولة بمواجهة منتخبي قطر والبحرين والتي ستُقام في تمام السادسة والنصف مساءًز

وأقيمت حتى الآن مباراتان في بطولة كأس العرب، حيث انتصر منتخب تونس على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما تعادل منتخب العراق مع الأردن بهدف لمثله.



