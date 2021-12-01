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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة المنتخب أمام لبنان في كأس العرب والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية اليوم لمتابعه مباراة المنتخب أمام لبنان في بداية  مشواره في بطولة كأس العرب 2021 ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتنطلق مباراة مصر ولبنان اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت قطر والسعودية، تذاع مباراة مصر ولبنان عبر قنوات beIN Sports 1,2 HD، والكأس القطرية.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش لتحقيق الفوز على منتخب لبنان في مباراة الغد، وقطع أول خطوة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتوج منتخب مصر ببطولة كأس العرب مرة واحدة في تاريخه “عام 1992”، بينما لم يسبق منتخب لبنان الفوز  باللقب.

 

 

هاني العقبي : منتخب مصر اقوى المرشحين للتتزيج بلقب كأس العرب 

 

أكد هانى العقبي نجم النادى الأهلى السابق أن حظوظ منتخب مصر الوطنى اقوى من لبنان فى اقتناص الثلاث نقاط.

ويلتقى منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مع نظيره منتخب لبنان فى تمام الساعة الثالثة عصرا فى إطار منافسات المجموعة الرابعة فى بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى قطر حتى ١٨ ديسمبر الحالى.

قال هاني العقبي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: مستوى منتخب مصر الوطنى اقوى من نظيره اللبناني من النواحي الفنية والبدنية.وهناك فارق كبير بين الكرة المصرية ونظيرتها اللبنانية.

أضاف هاني العقبي : مباراة لبنان فرصة جيدة للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش من أجل التعرف على لاعبي المنتخب من خلال دورة مجمعة.

لفت هاني العقبي إلى أن القائمة الحالية لمنتخب مصر الوطني هى القوام الاساسي للفراعنة الكبار فى بطولة كأس العرب.

شدد هاني العقبي على أن غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لن يكون مؤثرا على مردود منتخب مصر الوطنى فى بطولة كأس العرب.

اشار هاني العقبي إلى أن هناك بدائل عديدة بين صفوف منتخب مصر الوطنى قادرة على تعويض صلاح ورفاقه المحترفين فى بطولة كأس العرب.

أوضح أن بطولة كأس العرب ليست رسمية رغم دخولها فى نسختها الأولى تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لافتا إلى أن بعض المنتخبات حضرت بدون القائمة الأساسية.

نوه هاني العقبي إلى أن منتخبات اسيا تطورت بشكل كبير جدا فى المستوي والأداء الفني وظهرت بشكل قوى.

استطرد هاني العقبي : يبقى منتخب مصر الوطنى أحد المنتخبات المرشحة بقوة لاقتناص لقب بطولة كأس العرب.

الأهلى العرب قطر والسعودية محمد صلاح منتخب مصر الوطني منتخب الفراعنة

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