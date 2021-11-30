الصرف الصحي بالإسكندرية: رفع حالة الطوارئ استعدادا لموجة أمطار محتملة

أعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اليوم، الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادًا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلي متوسطة.

وقال "نافع"، إنه تم رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات اعتبارا من اليوم الثلاثاء الساعة ٧ مساء ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

