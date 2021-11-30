عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصرف الصحي بالإسكندرية: رفع حالة الطوارئ استعدادا لموجة أمطار محتملة

ارشيفية
ارشيفية

أعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اليوم، الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادًا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلي متوسطة.

وقال "نافع"، إنه تم رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات اعتبارا من اليوم الثلاثاء الساعة ٧ مساء ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.
 

اللواء أ ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية درجات الاستعداد محافظة الاسكندرية الخط الساخن ١٧٥

ترشيحاتنا

المواجهة ليست الحل.. الإمارات: سنرسل وفدا إلي إيران لبحث علاقات البلدين

الحكومة توضح آليات التعامل مع الفيروس الجديد أوميكرون

الحكومة: لا داعي للرعب من أوميكرون

احترس.. 5 مضاعفات خطيرة لاختلال مستوى السكر وحلول عملية للنجاة منها

الوزراء: شهادة لقاح كورونا الإلكترونية مؤمنة وتصدر بـ 50 جنيهًا

وفقا لقانون الهجرة .. امتيازات للمصريين المقيمين بالخارج.. تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

أوميكرون يضرب إسرائيل.. رصد 34 إصابة بالمتحور الجديد والشاباك يتدخل

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

درجات الحرارة في انخفاض مستمر| نهاية الأسبوع ذروة برودة الجو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاءات ثنائية لقادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس

حاول تجاوز السيارات.. سائق متهور يوثق حادث انقلاب سيارته بهاتفه..فيديو

نيللي: السوشيال ميديا خيال علمي تحول لحقيقة

وسط عاصفة تركية مدمرة.. لاجئة سورية تنجب مولودها في عرض البحر|صور

فيديو

فيديو جراف.. تلاسن بين الفنانة بشرى والإعلامية منى عبدالوهاب.. ما القصة

تسعيرة إجبارية وتعطيل الدراسة والعمل.. تفاصيل قرارات السيسي لمواجهة الأوبئة.. فيديو

فيديو جراف| مدرس يثير الذعر بين أولياء الأمور في سوهاج ..ما القصة

فيديو جراف| مهتز نفسيا يصور النساء عاريات داخل دورة مياه مطعم .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ