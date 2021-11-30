بنت الجيران تتصدر تريند تويتر بعد عرضها في افتتاح كأس العرب.. شاهد

تصدرت أغنية “ بنت الحيران ” تريند موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” بعد عرضها ضمن أغاني حفل افتتاح بطولة كأس العرب " قطر 2021" .

ودشن عدد كبير من مستخدم موقع تويتر هاشتاج “ بن الجيران ” وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت التغريدات كالآتى :

انطلق حفل افتتاح بطولة كأس العرب " قطر 2021" وهي البطولة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"

وشهد حفل الافتتاح الاستعانة ببعض الأغاني العربية الشهيرة على رأسها " بنت الجيران" للفنان حسن شاكوش، وبعض الأغاني القديمة لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة.

كما شهد حفل الافتتاح الذي يُقام على أرضية ستاد البيت، فقرة كوميدية، حيث تم الاستعانة بالفنان الراحل سعيد صالح عبر تقنية " الهولوجرام" ، تحت أنظار أمير دولة قطر تميم بن حمد آل الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجياني إنفانتنيو رئيس الفيفا.

وأقيمت حتى الآن مباراتان في بطولة كأس العرب، حيث انتصر منتخب تونس على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما تعادل منتخب العراق مع الأردن بهدف لمثله.