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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

معلومات عن نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر.. الأهداف والخدمات

شيخ الأزهر مع أعضاء
شيخ الأزهر مع أعضاء فريق إيناكتس الأزهر

أنشئ نادي ريادة الأعمال جامعة الأزهر ، بتاريخ 29 من مايو 2019 بموافقة مجلس جامعة الأزهر رقم 642 برئاسة الدكتور يوسف السيد يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب “وقتها" وبإدارة الدكتور محمد جلال فرغلي وكيل كلية هندسة الأزهر بقنا- “وقتها” باستراتيجية الوصول بجامعة الأزهر إلى تحقيق مفهوم الجامعة الريادية الشامل.


أهداف نادي ريادة الأعمال جامعة الأزهر

 - إعداد وتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل في شتى المجالات و التخصصات.
 - تهيئة  الخريج ليكون قادراً على التفكير العلمى وعلى حل المشاكل.
 - إعداد الطالب لإدارة الأزمات واتخاذ القرارات والتفكير بطريقة ابتكارية وإبداعية.
 - تهيئة الطالب ليكون قادراً على إنتاج المعرفة وليس استهلاكها .
 - إعداد الطالب ليكون لديه المهارات اللازمة لعمل الاتصالات وإجراء المفاوضات الشفهية والمكتوبة بحرفية عالية.
 - تمكين الطالب من  أن يصنع لنفسه عند تخرجه مشروعاً صغيراً يبدأ به حياته العملية بكفاءة وثقة بالنفس.
 - تغييرالمناهج القائمة على التلقين والحفظ دون فهم وحشو المناهج بما لا يفيد بمناهج ريادية تخلق وتنمي التفكير الإبداعي للطالب.
 - لعب دوراً مركزياً ومحورياً فى تأهيل الطلاب على ابتكار الأفكار الجديدة وخلق فرص ريادة الأعمال المنتجة وإبداع المبتكرات والاختراعات فى كيان المشروعات الصغيرة .
 - المساهمة فى إقامة وصقل لبنات المجتمع السليم الذى يبنى اقتصاد بلده القائم على الاستثمار في المعرفة و الابتكار و الاختراعات والملكية الفكرية و الابداع العلمي و الثقافي و المعرفي.
 - التماشي مع رؤية مصر 2030 ومع توجهات الدولة المصرية في الفترة القادمة وتطلعاتها لدور الجامعات في تحقيق النهضة الحديثة والشاملة لمصر والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية في الاحتفال بيوم عيد العلم في 13  ديسمبر 2014 باعلانه عن المبادرة القومية "نحو بناء مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر" التى أرسى بها ملامح شخصية الإنسان المصرى الجديد.
 - السعي إلى تنمية الثروة البشرية الشابة، لكى تكون قادرة بدورها على المساهمة فى بناء مصر الحديثة، دولة عصرية قوية، على أسس من المعرفة كيانها العلوم والفنون والتكنولوجيا التى تقدمها الجامعات والمدارس.
 - تشكيل القاعدة العلمية الأصيلة التى يتربى وينهض عليها طلائع الرياديين الذين يستهدفون إقامة المشروعات الإنتاجية الصغيرة لدى تخرجهم وانضمامهم إلى معترك الحياة.
 - التوسع في انشاء الحاضنات التكنولوجية وريادة الاعمال بفروع الجامعة المختلفة.
 - تقديم جميع الخدمات التي يحتاج اليها المبدعين و المبتكرين ورواد الاعمال من الطلاب و الخريجين وأعضاء هيئة التدريس.

خدمات نادي ريادة الأعمال جامعة الأزهر

 

 - تصميم و تنفيذ عدد من الدورات التدريبية (دورة اعداد مدرب) TOT وذلك بالتعاون مع مؤسسات التدريب الدولية والمصرية المتخصصة وذلك لرفع المستوى المهاري و الخبرات للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة في مجال ريادة الأعمال لاعداد نواة من المدربين المعتمدين يمكنهم من القيام بتدريب طلاب الجامعة.

 - تدريب وبناء قدرات رواد الأعمال الطلاب من خلال خبراء متخصصين في مجالات تطوير الأعمال و تصميم نموذج الأعمال و دراسات الجدوى و دراسات السوق المبدئية للأفكار التكنولوجية الخاصة بهم.

 - إنشاء موقع اليكتروني تفاعلي للنادي وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي ونافذة اليكترونية على موقع الجامعة الاليكتروني للوصول بأهداف و خدمات النادي لأكبر عدد ممكن من الطلاب ورواد الأعمال المستهدفون.

 - إقامة المسابقات و الفعاليات وورش العمل والأيام التعريفية في مجال ريادة الأعمال في الكليات المختلفة لاكتشاف ومساعدة الموهوبين والمبدعين والمتميزين من رواد الأعمال.

 - توقيع بروتوكولات تعاون مع المؤسسات المصرية والدولية المتخصصة في اعداد محتوى علمي متميز في مفاهيم ريادة الأعمال لامكانية تدريسه للطلاب كمقررات اختيارية متميزة .

 - تحسين فرص طلاب وخريجي جامعة الأزهر في الالتحاق ببرامج الحاضنات ومسرعات الأعمال التكنولوجية والبرامج الحكومية والمبادرات الخاصة والمنح والمسابقات الدولية والتي تقدم دعما ماديا و فنيا وادارة الأعمال بجانب الاستشارات والتوجيه و الارشاد.

 - أن يكون النادي بمثابة المنبع الذي يغذي حاضنة الأعمال التكنولوجية (رواق) بجامعة الأزهر بالمتميزين و المبدعين من الطلاب ورواد الأعمال المدربين والمؤهلين للالتحاق ببرامج الاحتضان المختلفة التي تقدمها الحاضنة.

 - تقديم المساعدة التقنية لرواد النادى من خلال معمل تصنيع النماذج الاولية (Fabrication Lab) الملحق بالحاضنة للمساعدة في تحويل الأفكار الابتكارية والاختراعات الخاصة بهم من مجرد فكرة الى نموذج أولى  قابل للتشغيل و تأكيداً لاثبات نجاح المفهوم العلمي والتكنولوجي للفكرة.

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