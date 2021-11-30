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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كل طفل بيجي برزقه.. الصحة ترد بحسم: لابد من تغيير هذه المعتقدات

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان، إن الدولة وضعت خطة لمواجهة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن هناك 22 وزارة تعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنظيم السكان.


وأضاف نائب وزير الصحة و السكان، خلال حواره ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن الخطة التي وضعت كانت تهدف أنه في 2020 سنكون 96 مليون مواطن ولكن تم تعدي نسبة الـ 100 مليون، وهذا الأمر يدل على التقصير.

ولفت إلى أن هناك تقصير من أكثر من جه، بشأن الزيادة السكانية، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك تثقيف بالمشكلات التي تواجه الدولة بشأن الزيادة السكانية، وأن الإعلام له دور في التوعية.


وأشار إلى أنه " لو استمر معدل النمو السكاني المرتفع الحالي سيكون من المتوقع أنه في 2050، سنزيد 50 مليون نسمة" ، وهذا الأمر يعنى أن هناك مشكلات كثيرة في التعليم و الصحة و التغذية وكل شئ.


وتابع  نائب وزير الصحة والسكان، إن الزيادة السكانية تعتبر أزمة كبيرة تواجه الدولة والمواطنين في نفس الوقت، مؤكدًا عندما ترتفع الزيادة السكانية يكون هناك مشكلات فب الخدمات المقدمة، أنه من الممكن أن يكون هناك تشريعات قانونية لمواجهة الزيادة السكانية.


ولفت إلى أن قانون الطفل الواحد المطبق في الصين مشاكلة وآثاره السلبية كثيرة، موضحًا أن الكل يتجه لـ إنجاب الذكور.


وأشار إلى أن مقترح بـ حرمان  الطفل الثالث من الخدمات و التعليم، أمر غير صحيح لأن ذلك ينتج عنه مشكلات كثيرة منها زيادة الأمية.

 

وكشف نائب وزير الصحة و السكان، إن هناك محافظات تتصدر نسبة الإنجاب بمصر و المنيا، في المركز الأول، و المتوسط يصل لـ 4 أطفال، وهناك 9 أطفال.

وكشف أن هناك 70 مركزا تتصدر المشهد من 4 سنوات، وأن الدراسات تتم على المراكز في المحافظات، وأيضًا المحافظات.

وأوضح أن ترتيب المحافظات التي بها زيادة الإنجاب تكون : المنيا و سوهاج و قنا وبنى سويف والشرقية والبحيرة وأصبحت تقل من العام الماضي.

وكشف أن جملة أن كل طفل يأتي برزقه، يجب أن تلغى، ويكون هناك ثقافة صحيحة للإنجاب، " لابد من تغيير هذه المعتقدات" وأكد أنه يجب أن يكون هناك فارق ثلاث سنوات بين الطفل و شقيقه.

وأشار إلى أن الجميع يجب أن يعمل في الدولة من أجل مواجهة الزيادة السكانية.

وكشف أن أمهات 2050 يتم ولادتهم في هذه الفترة، ولذلك يجب أن يكون هناك وعى حتى لا تصل نسبة مصر لـ 150 مليون مواطن.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية في مصر وصلت لـ أعلى درجة، وهناك أكثر من 2 مليون مولود جديد في العام، معلقًا :" داخلين في حيطة" ولكن علينا أن نكون في حدود مليون و 800 ألف، طفل في العام.

وكشف أن هناك عدد كبير من المواطنين يرفض الطبيب النساء الذكور، ويفضل السيدة الدكتورة، ولذلك الحملات التي تقدم الوعى للسيدات في الحملات تكون سيدات.

 

وزير الصحة الصحة الزيادة السكانية مواجهة الزيادة السكانية تنظيم السكان

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