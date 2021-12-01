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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرقاطات بحرية مصرية| جهاز الصناعات والخدمات البحرية يستعرض منتجاته في معرض إيديكس.. صور

جناح جهاز الصناعات
جناح جهاز الصناعات والخدمات البحرية

تستمر فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة  فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل جناح جهاز الصناعات والخدمات البحرية، وهو أحد أجهزة وزارة الدفاع ، والذي تم تأسيسه وفقاً للقرار الجمهوري قم 204 لعام 2003 وله شخصية إعتبارية ومركزه مدينة الإسكندرية، حيث يساهم الجهاز من خلال أنشطته المختلفة في تنمية الإقتصاد في مجال الصناعات والخدمات البحرية بكافة أنواعها سواء بمعرفته مباشرة أو بواسطة الشركات التابعة له أو التي يتم إنشاؤها أو المشاركة بها أو من خلال وحدات إنتاجية أخرى يتصل نشاطها بنشاط  الجهاز وشركاته لتحقيق أهدافه وتنمية موارده.

كما يقوم جهاز الصناعات والخدمات البحرية بالأنشطة التالية: بناء السفن - إصلاح السفن - توريد وتشغيل وتأجير واستئجار جميع أنواع سفن الخدمات البحرية والخدمات والتوريدات اللازمة لمنصات وحقول البترول والغاز - تقديم الدعم اللوجيستى لجميع الوحدات البحرية - القيام بأعمال إنشاء وإصلاح وصيانة الأرصفة البحرية والموانىء والممرات الملاحية وأعمال التكريك والمسح البحرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية - القيام بأعمال الغطس والإنقاذ وأعمال اللحام والأعمال الفنية تحت الماء - والإستشارات البحرية.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل الجناح الخاص بالجهاز، حيث كانت معروضات الشركات اتابعة للجهاز وهي "الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن - شركة ترسانة الإسكندرية - شركة تريمف للنقل البحرى - شركة النيل الوطنية للنقل النهرى" العديد من النماذج الخاصة بالسفن والفرقاطات واللنشات والقاطرات "مصرية الصنع".

وكانت هناك نماذج متنوعة خاصة لمنتجات تلك الشركات، كنماذج للنش مرور سريع، كذلك الفرقاطة ميكو 200 ، والفرقاطة جوويند ، والسفينة الحرية، بالإضافة إلى بارج نيلي حمولة 1000 طن ولنش إرشاد والقاطرات البحرية ولنشات مكافحة الحريق والإنقاذ.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد افتتح أمس الأول، فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للصناعات الدفاعيه والعسكرية إيديكس 2021، حيث تفقد عدد من الأجنحة والشركات العارضة داخل المعرض، على رأسها الجناح المصري، والذي يمثل 15% من مساحة المعرض.

والنسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021؛ والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة  فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.             

كما يشارك فى فعاليات معرض "إيديكس" كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما يضم المعرض 21 جناحاً دولياً  فى هذه الدورة، ومن المتوقع  أن يجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويعد معرض "إيديكس" فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى يحظى بشهرة عالمية فى ذلك المجال.

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