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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيس سعيد: تونس ليست لقمة سائغة.. ومن يعمل على ضربها واهم

قيس سعيد
قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، قوة الدولة التونسية ومؤسساتها، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل وفق الدستور.

جاء ذلك خلال عقده اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، حيث أعرب عن اعتزازه بـ"وطنية القوات المسلحة العسكرية وبما تبذله من أعمال للحفاظ على الدولة والدفاع عن الوطن".

وأشار سعيد إلى أن الدولة "ليست لقمة سائغة ومؤسساتها ستبقى قائمة"، وبين أن "كل من يعمل على ضرب الدولة أو التسلل إلى مؤسساتها فهو واهم، كما جدد التأكيد على "العمل وفق الدستور والتمسك باحترام الحقوق والحريات وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة".

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وشدد الرئيس التونسي على أن بلاده "قوية بشعبها وبتاريخها الحافل بالبطولات والأمجاد وهي بحاجة إلى الصادقين المخلصين للوطن".

 كما أكد على مواصلة العمل بنفس العزيمة من أجل "إعلاء راية الوطن وتحمل الأمانة كاملة للتصدي لكل من يتربّص ببلادنا ولتحقيق آمال الشعب وعدم إيهامه بقوانين لن تجد طريقها إلى التطبيق".

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