نشرة أخبار العالم.. انهيارجديد لـ الليرة التركية.. جنوب إفريقيا تعلن اكتشاف 87 سلالة من فيروس كورونا.. والصحة العالمية تكشف حقيقة إصابة بلجيكية بأوميكرون في مصر

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

رسميا.. التيار الصدري يفوز بـ73 مقعدا في انتخابات العراق

أعلن رئيس مجلس المفوضين في العراق، القاضي جليل عدنان، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة القضائية أكملت البت في جميع الطعون الخاصة بالانتخابات.

الـ 14 بدولار.. انهيار الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد.. تفاصيل

هبطت الليرة التركية من جديد مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بعد تعليق الرئيس رجب طيب أردوغان على الأمر وتأييده تخفيفات كبيرة في أسعار الفائدة على الرغم من انتقادات واسعة وتضخم مرتفع.

ليس أوميكرون وحده.. جنوب أفريقيا تعلن اكتشاف 87 سلالة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون داخل البلاد.

تحذيرات صارمة.. الصحة العالمية تعرب عن قلقها من نتائج تفشي متحور أوميكرون

أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن قلقه من النتائج التي ترتب عليها تفشي متحور أوميكرون، وأن بعض الدول تتخذ إجراءات صارمة تستهدف الحد من تفشي المتحور الجديد.

حرب أهلية دامية.. بيان عاجل من إثيوبيا بعد تدهور الأوضاع في البلاد

زعمت حكومة إثيوبيا بعد تدهور الأوضاع في البلاد، اليوم الثلاثاء، أن جبهة تحرير تيجرا، تقوم بعمليات تطهير عرقي، في محاولة لإخفاء جرائم الحرب التي ارتكبتها بحقهم واشعال فتيل الحرب الأهلية في البلاد.

حجر وارتداء كمامات.. بريطانيا تفرض قيودا جديدة بسبب أوميكرون

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض حجر صحي 10 أيام على المخالطين للمصابين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

آبي أحمد يدمر أي شيء.. قوات إثيوبيا تقصف سد تيكزي

أعلن المتحدث باسم قوات جبهة تيجراي، جيتاشبو رضا، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الإثيوبي قصف سد "تيكزي" الكهرومائي.

قرار عاجل من روسيا بشأن متحور أوميكرون

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، فرض حجر صحي لمدة أسبوعي على القادمين من الدول التي ظهر فيها متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

أوميكرون يضرب إسرائيل.. رصد 34 إصابة بالمتحور الجديد والشاباك يتدخل

أفادت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بأنه تم رصد 34 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا ويشتبه في أنها متحور أوميكرون.

أول تعليق من أردوغان بعد الانهيار التاريخي لـ الليرة التركية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، تعليقا على تراجع الليرة التاريخي، إن أسعار الصرف الأجنبي لا تستند إلى أسس اقتصادية.

الصحة العالمية تكشف حقيقة إصابة امرأة بلجيكية بمتحور أوميكرون في مصر

قال مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية إنه لا يوجد دليل حتى الآن على إصابة امرأة ثبتت إصابتها بمتغير أوميكرون لفيروس كورونا بعد سفرها إلى مصر.

السعودية تعلن افتتاح قنصليتها في أفغانستان

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، افتتاح القسم القنصلي في سفارتها في عاصمة أفغانستان، كابول.