بفستان مكشوف ومكياج هادئ.. درة تثير الجدل بأنوثتها |صور

نشرت الفنانة التونسية درة ، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.



وظهرت الفنانة درة، بإطلالة مثيرة للجدل وأنيقة كشفت عن جمالها واناقتها مرتدية فستاناً باللون الابيض الذى اتسم باستايل بسيط من الاكمام المكشوفة والمطرزة بالفضى وذات فتحة من الامام وهو الذى زاد من شياكتها وبسطتها.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها وأناقتها.



أعمال درة

يذكر أن آخر أعمال درة هي حكاية "غالية" ضمن حكايات مسلسل "أول السطر"، هو اسم شخصية النجمة درة فيالعمل، وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبدالله وفرح يوسف ومراد مكرم،وإخراج شيرين عادل .





وبدأت درة تصوير فيلمها السينمائي الجديد "جدران" ، من انتاج شركة للمنتج cinepro - ياسر صلاح وعثمان ابو لبن- وينتمي لنوعية أفلام الرعب، و قصة ياسر صلاح سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمد بركة وتلعب فيهدرة دور ليلى بطلة الفيلم ويشاركها البطولة كل من نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم.

فيلم جدران هو التعامل الثالث لدرة مع الشركة المنتجة بعد مسلسل "صديق العمر" وفيلم "الكاهن" المتوقع عرضه فيموسم الشتاء القادم.



فيلم الكاهن بطولة درة وحسين فهمي وجمال سليمان ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب ومن تأليف محمد ناير و إخراج عثمان أبو لبن.

D192CE29-F80C-42AB-8221-AEAA58288C48

9D39A2EB-1FD9-4166-881D-57720500D2E7

6DA72E19-69D0-4D55-8CF2-ED338C8F414C