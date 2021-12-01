بملابس رياضية.. ياسمين صبري تبرز رشاقتها في الجيم |شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة لها بإطلالة رياضية جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت الفنانة ياسمين صبري، من داخل الجيم بملابس رياضية ورشاقة ملحوظة، كما نالت صورتها تفاعلا كبيرا من متابعيها بالتعليقات.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.