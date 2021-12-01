عوض تاج الدين: إفريقيا تعاني من مشاكل بقطاع الصحة وقلة اللقاحات.. وما يحدث في مصر ملحمة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن قارة إفريقيا تعاني من مشاكل في قطاع الصحة، وضعف وجود لقاحات كورونا، وعدم الحصول على كمية كافية منها.

وقال محمد عوض تاج الدين، للإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، إنه ليس من الضروري أن يكون متحور "أوميكرون" أسرع انتشارا من متحور "دلتا" أو متحور "دلتا بلس"، لافتا إلى أنه تم رصد متحور "أوميكرون" في جنوب إفريقيا يوم 9 نوفمبر وانتشر في عدد من الدول، ومن المتوقع أن ينتشر في جميع دول العالم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن "ما يحدث في مصر من توفير اللقاحات يعتبر ملحمة، ولدينا احتياطي كبير جدا من الجرعات".

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا والتباعد الاجتماعي، مؤكدا أن ارتداء الكمامة أمر في غاية الأهمية ولا يقل أهمية عن لقاح فيروس كورونا.

وأوضح تاج الدين أنه تم رصد حالات إصابة بكورونا تتراوح شدتها ما بين البسيطة والشديدة والشديدة جدا، مشيرا إلى أن مصر في الموجة الرابعة من فيروس كورونا.