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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: حظر السفر لن يمنع انتشار متحور أوميكرون

الصحة العالمية: حظر
الصحة العالمية: حظر السفر لن يمنع انتشار متحور أوميكرون

أكدت منظمة الصحة العالمية أن حظر السفر لن يوقف انتشار متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، داعية الدول إلى تبني مقاربة تقوم على تقييم المخاطر، لكنها نصحت من تجاوزوا الستين وصحتهم ضعيفة بإرجاء السفر.  

 

وقالت الصحة العالمية في وثيقة توجيهية تتضمن توصياتها بشأن السفر إنه حتى 28 نوفمبر "وضعت 56 دولة إجراءات تتعلق بالسفر تهدف إلى تأخير دخول المتحور الجديد إليها".

 

واعتبرت منظمة الصحة أن "حظر السفر العام لن يمنع تفشي المتحور أوميكرون على مستوى العالم، ويضع عبئا ثقيلا على سير الحياة وسبل العيش".

 

وأضافت أن مثل هذه القرارات "يمكن أن تؤثر سلبا على الجهود الصحية العالمية أثناء الجائحة عن طريق تثبيط البلدان عن الإبلاغ وتبادل البيانات الوبائية".

 

وذكرت الصحة العالمية "يجب أن تكون جميع التدابير متناسبة مع المخاطر ومحددة زمنياً ويجب تطبيقها مع احترام كرامة المسافرين وحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

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وفي توصياتها الموجهة إلى السكان، دعت المنظمة"الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 بشكل حاد أو مميت، ولا سيما الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر أو الذين يعانون من أمراض مصاحبة (مثل أمراض القلب والسرطان والسكري) بتأجيل السفر".

 

كما دعت الصحة العالمية جميع المسافرين إلى "توخي اليقظة" والتطعيم واتباع قواعد الصحة العامة بغض النظر عن حصولهم على اللقاح من عدمه، ولا سيما باستخدام الأقنعة الواقية والالتزام بتدابير التباعد الجسدي وتجنب الأماكن المزدحمة وسيئة التهوية.

 

وحثت المنظمة الصحية الدول على اتباع نهج قائم على تقييم المخاطر عند اتخاذ تدابير مثل فحص الركاب والحجر الصحي. 

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