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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يكشف سبب استبعاد إبراهيم نور الدين من التحكيم في كأس العرب

إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج :"بوكس تو بوكس" على فضائية "ETC أنه عقب قرار استبعاد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، من إدارة مباريات كأس العرب؛ تواصل مع عصام عبد الفتاح للاستفسار عن سبب القرار.


وتابع شبانة أن عبد الفتاح كشف لنور الدين أنه رشح اسمه في القائمة المبدئية، لكن كان هناك تحفظ عليه؛ بسبب وجود مشاكل في عدد كبير من المباريات الدولية التي يديرها.


منظمو البطولة أحالوا القائمة المبدئية إلى الاتحاد العربي، وتحديدا لجنة الحكام والتي يرأسها الإماراتي الغانم أحمد.


وأرجع الغانم استبعاد نور الدين إلى ما حدث منذ 4 سنوات وتحديداً يوم 6 أغسطس من عام 2017 عندما أقيمت المباراة النهائية للبطولة العربية بمصر بين الترجي التونسي والفيصلي الأردني، وانتهت بفوز الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكان يديرها إبراهيم نور الدين، واعتدى خلالها لاعبو الفيصلي على حكم اللقاء؛ ما أحرج الاتحاد العربي فى بطولة لها رعاة ويشاهدها الملايين، لا سيما أنه لم يكن المرشح الأول لإدارتها، وإنما الجزائري مهدى عبيد، لكن نور الدين هو من سعى إليها بقوة من خلال هاني أبو ريدة عضو الاتحادين الدولي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربي.


كما تعرض إبراهيم نور الدين للضرب في مباراة موريتانيا ومالي خلال تصفيات أمم إفريقيا.


ونوه شبانة بأن إبراهيم نور الدين، لم يستبعد بسبب فيروس كورونا، كما أعلن هو نفسه، لكن الاستبعاد كان بسبب تحفظ لجنة الحكام بالاتحاد العربي عليه.

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