اليميني المتطرف إريك زمور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الفرنسية ويحذر من المهاجرين

أعلن الصحفي اليميني المتطرف إريك زمور ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة عام 2022، على أن يعقد أول اجتماع رسمي لحملته صباح الأحد في باريس.

وفي تسجيل مصور نشر على يوتيوب، أطلق زمور تحذيرات كثيرة من المهاجرين وتعهدات بإعادة الهيبة إلى فرنسا على الساحة الدولية.

وقال إريك زمور "لم يعد الوقت مناسبا الآن لإصلاح فرنسا، بل لإنقاذها"، مشيرا إلى أن الكثير من الناخبين "لم يعودوا قادرين على التعرف على بلادهم".

وحقق زمور تقدما في استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة، رغم مؤشرات على تراجع هذا الزخم، وبينما يرى فيه معارضون شخصية عنصرية، يعتبره أنصاره مدافعا عن قيم فرنسا.

ويشير إعلان زمور، الذي يطلق عليه "ترامب فرنسا" نسبة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى اعتقاده بأن لديه الدعم والتمويل الكافي للإطاحة بالرئيس إيمانويل ماكرون والتفوق على زعيمة اليمين المتشدد المخضرمة مارين لوبان في انتخابات أبريل المقبل.

وجاء إعلان زمور قبل ساعات من عقد حزب الجمهوريين اليميني آخر مناظرة تلفزيونية لهم قبيل مؤتمر لاختيار مرشحهم نهاية الأسبوع، حيث بدأ المشهد في ساحة المعركة الانتخابية في أبريل 2022 يتضح بالمجمل.

وتتسابق 5 شخصيات سياسية لتمثيل "حزب الجمهوريون" اليميني الفرنسي في السباق لقصر الإليزيه وهم: ميشال بارنييه وكزافييه برتران وإيريك سيوتي وفيليب جوفان وفاليري بيكريس.