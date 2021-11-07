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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زمور يتهم ماكرون بالتلاعب بدهاء في أزمة صراع الصيد مع المملكة المتحدة

ماكرون
ماكرون

اتهم إريك زيمور المنافس السياسي لـ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتلاعب بذكاء في نزاع الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة؛ للانتقام من البلاد بسبب خروجها من كتلة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020.

 

وفي وقت سابق، قررت فرنسا تأجيل تهديداتها بمعاقبة المملكة المتحدة بسبب الخلاف على تصاريح الصيد التي أدت إلى توتر العلاقات بين الدول بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

 

وبعد محادثات بين وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمنت بون ووزير بريكست البريطاني ديفيد فروست في باريس يوم الخميس، اتفقت لندن وباريس على مواصلة الحوار.

 

ويشتهر إريك زيمور، الصحفي اليميني المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل حول كل شيء بدءًا من محنة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية إلى تدفق المهاجرين اليوم و “مناهضة العنصرية وأيديولوجيات المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية” ، واستشهدت به صحيفة “ذا صن” باعتباره حث الرئيس الفرنسي على التوقف تهديداته التنمرية.

 

ويجب أن تنطوي مشكلة الصيد على مفاوضات بين الأصدقاء. 

ويجب على الفرنسيين التوقف عن القول إن على البريطانيين الدفع لأنهم غادروا الاتحاد الأوروبي. 

وعلى البريطانيين أن يتوقفوا عن القول إن الفرنسيين لا قيمة لهم وعلينا التخلص منهم، ونقل عن الناقد اليميني والمرشح الرئاسي الفرنسي المحتمل إريك زمور قوله “يجب أن يكون هناك مجال لمفاوضات ودية”.

 

وبموجب اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، تم الاتفاق على إصدار تراخيص للقوارب إذا تمكنوا من إثبات أنهم يصطادون في مياه بعضهم البعض لسنوات، ومع ذلك، كانت هناك خلافات حول مقدار الأدلة المطلوبة.

وقال زمور، الذي لم يعلن رسميًا بعد عن خوضه السباق الرئاسي في أبريل المقبل، في مواجهة وابل الترهيب الأخير الذي مارسته باريس، مثل وقف الواردات البريطانية وقطع الإمدادات عن جزر القنال: “لا أفعل” نحب عقلية الرغبة في جعل اللغة الإنجليزية تدفع باستمرار لإظهار دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أنه لا ينبغي لها مغادرة الاتحاد الأوروبي، هذه عقلية مثيرة للشفقة".

 

واندلعت التوترات الشهر الماضي بعد أن رفضت المملكة المتحدة وجيرسي ولي العهد تصاريح الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للعديد من القوارب الفرنسية. 

وهددت فرنسا الغاضبة بسلسلة من الإجراءات ضد المملكة المتحدة ما لم يتم منح المزيد من التراخيص بحلول 2 نوفمبر، مثل فرض فحوصات جمركية إضافية وحظر قوارب الصيد البريطانية في بعض الموانئ الفرنسية.

وعلق الرئيس إيمانويل ماكرون التهديدات في اللحظة الأخيرة قبل إجراء مزيد من المحادثات بين الجانبين. 

 

وفي 5 نوفمبر، التقى نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش ووزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست في بروكسل لمناقشة القضية الخلافية الأخرى - تلك المتعلقة بما يسمى بروتوكول أيرلندا الشمالية.

كما تطرقوا إلى الخلاف الفرنسي البريطاني بشأن تصاريح الصيد ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية. 

وتم الاستشهاد بـ فورست على أنه أكد أن السفن الفرنسية يجب أن تقدم دليلًا على الصيد السابق في مياه المملكة المتحدة وجيرسي من أجل الحصول على ترخيص. 

ونُقل عن سيفكوفيتش تأكيده على أن اتفاقية التجارة والتعاون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت 'واضحة' بشأن هذه القضية.

فرنسا الاتحاد الأوروبي بريطانيا المثليين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إيمانويل ماكرون الحرب العالمية المملكة المتحدة الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نزاع الصيد

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