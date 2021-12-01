أحمد جمال يشارك متابعيه بـ صورة له مع هنادي مهنا

نشر الفنان أحمد جمال صورة له مع النجمة هنادي مهنا، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلّق أحمد جمال علي الصور قائلاً "من حفل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية و العسكرية 🎶🇪🇬اليوم كان جميل بوجودكم شكراً ليكوا و لكل اللي شاركوا في اظهار الحدث بالشكل اللائق ده ❤️"

وطرح الفنان أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية "وقت مش مناسب" على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامى العاطفى، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.



كما طرح أيضا أغنية "وقت مش مناسب" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامى العاطفى، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.



يذكر أن جمال طرح مؤخرًا أغنية "النهاية" من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع موسيقى وليد فايد والكليب من إخراج شريف فرنسيس.