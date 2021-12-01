تريزيجيه يشارك في تدريبات أستون فيلا استعدادًا للمشاركة في المباريات

شارك محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا، في تدريبات فريقه اليوم، استعدادًا لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي المقرر لها اليوم الأربعاء.

ونشر تريزيجية عبر "انستجرام" مجموعة من الصور خلال مشاركته في الحصة التدريبية للفريق ومن المنتظر عودته للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.



عاد تريزيجيه للمشاركة في تدريبات أستون فيلا، بعد غيابه لمدة 6 أشهر أو يزيد، في أعقاب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، الذي تعرض لها أثناء مشاركته بلقاء فريقه أمام ليفربول، خلال موسم 2020-2021، بعد تدخل عنيف من قبل ترينت ألكسندر أرنولد، في لقاء الدور الثاني من عمر الدوري الإنجليزي.

وشارك محمود حسن تريزيجيه في 22 مباراة على مدار الموسم المنقضي، واكتفى بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما، قبل أن يتعرض للإصابة التي حرمته من استكمال الموسم، كما أبعدته عن المشاركة مع أستون فيلا منذ بداية الموسم الجاري، والأمر ذاته رفقة المنتخب المصري، الذي يخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كاس العالم 2022 بقطر.