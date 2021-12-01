ننشر رسالة عمر كمال لـ تركي آل الشيخ بعد نجاح حفله بالسعودية

ضمن فعاليات موسم الرياض

حرص الفنان عمر كمال علي توجيه رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ، بعد حفله الذي أُقيم ليلة أمس بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وجاء ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرا".



وظهر عمر كمال خلال مقطع فيديو موجهًا الشكر لجمهوره داخل المملكة العربية السعودية ولجميع القائمين علي موسم الرياض علي ما قدمتوه من استقبال وتنظيم وكرم ضيافة والشكر دائما للمستشار ⁦‪تركي آل الشيخ⁩ رئيس هيئة الترفية.



وكتب عمر كمال قائلاً: "أستنونى فى تركيا ف حفلتين يوم 2 و 5 ديسمبر 🇹🇷🇹🇷" وانهالت عليه تعليقات الجمهور.



أحيا نجوم المهرجانات، الثلاثي حسن شاكوش، عمر كمال، وحمو بيكا، امس الثلاثاء، حفلا غنائيا ناجحا ضمن حفلات موسم الرياض 2021، في بوليفارد رياض سيتي أقيم على مسرح أبو بكر سالم، وتراوحت أسعار التذاكر بين 100 و250 ريال.



الحفل حضره مايقارب من 20 ألف سعودي، وبعد نفاد التذاكر، قررت هيئة الترفيه بالمملكة السعودية تقديم الثلاثي حفلا آخر، امس الثلاثاء 30 نوفمبر، على نفس المسرح يحضره من لم ينجحوا في حجز تذاكر حفل 29 نوفمبر.