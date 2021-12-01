بصورة أبيض وأسود .. ديانا كرزون تبرز جمال أنوثتها

شاركت الفنانة ديانا كرزون، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورًا جديدة لها.



وظهرت ديانا كرزون في الصور بإطلالة أنيقة بتقنية الابيض والاسود، حيث ارتدت فستانا أنيقا مما زاد من جاذبيتها، واعتمدت على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا ناعما مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.



من جانب آخر أحيت المطربة الأردنية ديانا كرزون مؤخرا، حفلا غنائيا، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، والمقام بدولة الأردن، بحضور 2500 فرد تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وتزوج العمرى وديانا يوم 14 سبتمبر عام 2020، فى حفل زفاف بسيط، بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء بسبب انتشار فيروس كورونا، وظهرت النجمة ديانا كرزون بفستان الزفاف الأبيض، مع زوجها الإعلامى معاذ العمرى فى زفة اقتصرت على عدد محدود من العائلتين.



يذكر أن آخر أغنيات المطربة الأردنية ديانا كرزون، بعنوان "الدنيا بتضحك" والتي طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وصورتها على طريقة الفيديو كليب، والاغنية كلمات عمر سارى، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى".