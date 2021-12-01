عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انا أحبك استمتع.. لويس سواريز يعلق على فوز ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة

ميسي لويس سواريز
ميسي لويس سواريز

 


حرص النجم الكولومبى لويس سواريز، لاعب نادى اتليتكو مدريد الإسباني، علي تهنئة نجم الكرة العالمي ليونيل ميسي، عقب حصولة على جائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


ونشر لويس سواريز، صور له برفقة ميسي وكتب قائلا "شرف لي ان امنحك جائزة أفضل لاعب في العالم تستحقها. كل شيء آخر تقوله هو تجنيب صديقleomessi! انا احبك استمتع".


وتُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية، للمرة السابعة في مسيرته، متفوقًا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

وقال ميسي بعد تتويجه بالجائزة: "في الحقيقة أمر عظيم أن أكون بينكم اليوم .. خلال الموسم كانت لحظات صعبة لم يكن أحد  يعرف ماذا سيحدث في المستقبل".


وأضاف: "أنا أستمتع بشكل كبير بلعب كرة القدم ، أود أن أشكر جميع زملائي في باريس وبرشلونة وأود أن أشكر الطاقم الفني وزملائي في الارجنتين وهذه جائزة استثنائية ، لقد حققنا بطولة استثنائية وهي كوبا أمريكا.. بطولة لطالما انتظرناها".


وتابع: "أود أن أشارك هذه الجائزة مع زملائي في الأرجنتين وبرشلونة وباريس وأهديها لعائلتي.. زوجتي، أبنائي وزوجتي وأبي وأمي".


وواصل: "أتوجه بالحديث لـ ليفاندوسكي وأقول له ‘نه لشرف كبير أن أكون منافسًا له في هذه الجائزة، وهو يستحق أن يكون ضمن الأفضل، هو كان يستحق الجائزة العام الماضي".


وعن إمكانية الفوز بالكرة الذهبية الثامنة، قال: "كل ما يهمني هو أن أساعد الفريق والمنتخب".

لويس سواريز تهنئة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكرة الذهبية 2021 أتليتكو مدريد

ترشيحاتنا

وصف شروق الشمس.. معجزات لا تعرفها أخبر عنها القرآن

نجم السودان يتحدث لـ"صدى البلد" عن مواجهة الفراعنة وحلم اللعب للدوري المصري|حوار

بعد ظهور المتحور الجديد.. قائمة أكثر البلدان تضررا من كورونا

أخبار التكنولوجيا| بريطانيا تطلب من فيسبوك بيع منصة Giphy لهذا السبب.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات وحش ريلمي Realme GT 2 Pro

محمود عبد المغني :أتأنى في اختيار الأعمال..وكنت أتمنى العمل مع الأسطورة محمود عبد العزيز..فيديو

بعد غيابه لسنوات.. الأزهر يستعين بالدكتور أحمد كريمة في لجان الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

بعد ظهور المتحور الجديد.. قائمة أكثر البلدان تضررا من كورونا

الأهلي: منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

أسرح فى الصلاة لدرجة أني أنسى ماذا قرأت.. فما الحل؟.. الإفتاء تجيب

عيار 24 يسجل 902 جنيه.. أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

درجة الحرارة تصل إلى الصفر.. هل بدأت موجة الطقس الأسوأ في التاريخ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية سهرة.. في الذكرى 56 لرحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟

بنوا الأهرامات وأقاموا منتجعات تطل على أجمل الشواطئ.. رائد فضاء روسي يتغزل في مصر بصور من الفضاء

أبطال البروفيسور على السجادة الحمراء للعرض الخاص بالموسم الأخير.. صور

آسر ياسين وساويرس.. نجوم الفن والمجتمع يحضرون عرض فيلم أبو صدام

فيديو

إرضاءً للنقابة.. عمر كمال يغيّر كلمات أشهر أغانيه | فيديوجراف

فيديو جراف.. سر خسارة زوجة محمد صلاح وزنها بدون عمليات

6قرارات تطبق غدا بسبب لقاح كورونا.. الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تنقلب على الكرة الذهبية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ