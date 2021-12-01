بفستان أبيض مثير.. مهيرة عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها

شاركت الفنانة والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، جمهورها، بعدة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت النجمة الإماراتية، بإطلالة جذابة وانيقة مرتدية فستان أبيض جريء مكشوف الظهر، واعتمدت مكياجا جذابا واعتمدت علي تسريحة شعر الكعكة، مما نال إعجاب متابعيها.



يذكر أن مهيرة عبد العزيز كانت إحدى بطلات استعراض" جو البنات" الأغنية الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة مع الفنانة ميس حمدان ومحمد رمضان وريدوان ونعمان بلعياشي، كما أنها انضمت مؤخراً إلى الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي يعرض على نتفليكس العالمية، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.