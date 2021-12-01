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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بفستان أبيض مثير.. مهيرة عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها

مهيرة عبد العزيز
مهيرة عبد العزيز

شاركت الفنانة والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، جمهورها، بعدة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت النجمة الإماراتية، بإطلالة جذابة وانيقة مرتدية فستان أبيض جريء مكشوف الظهر، واعتمدت مكياجا جذابا واعتمدت علي تسريحة شعر الكعكة، مما نال إعجاب متابعيها.


يذكر أن مهيرة عبد العزيز كانت إحدى بطلات استعراض" جو البنات" الأغنية الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة مع الفنانة ميس حمدان ومحمد رمضان  وريدوان ونعمان بلعياشي، كما أنها انضمت مؤخراً إلى الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي يعرض على نتفليكس العالمية، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

مهيرة عبد العزيز فستان أبيض إطلالة جذابة الفنانة والإعلامية تخطف قلوب متابعيها

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