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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم السودان يتحدث لـ"صدى البلد" عن مواجهة الفراعنة وحلم اللعب للدوري المصري|حوار

صدى البلد

انطلقت منافسات النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021، مساء أمس 30 من شهر نوفمبر والتي تستضيفها قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، لتعود البطولة بعد غياب استمر 9 أعوام، بمشاركة 16 منتخبا مقسمة إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة قوية في بطولة كأس العرب، تضم الجزائر والسودان ولبنان.

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب 2021، بمواجهة منتخب لبنان اليوم 1 ديسمبر المقبل، ثم السودان 4 ديسمبر، والجزائر 7 ديسمبر.

ويدخل منتخب السودان البطولة للمرة الثانية فقط في تاريخه، ويهدف إلى أن يكون عامل المفاجأة في المجموعة الرابعة، بالنظر إلى القائمة المميزة من اللاعبين الشباب التي يتمتع بها حاليًا.

وأجري “صدى البلد” حوارا مع ياسين حامد نجم منتخب السودان وصاحب الـ22 عاما، والذي تحدث عن حظوظ منتخب بلاه في تخطي دور المجموعات بكأس العرب ورأيه في منتخب مصر.

وأكد حامد في البداية أن السودان لديه فرصة جيدة للتأهل لأنه لا يوجد لاعب أو لاعبان هم نجوم الفريق، بل هناك عائلة والجميع متحدون موضحا: “نحاول أن نفعل ما يطلبه المدرب ، وإذا ركزنا ، أقول إننا ننجح”.

كما كشف ياسين حامد على قوام منتخب الفراعنة موضحا أن مصر تضم مجموعة لاعبين رائعين الذين يمكنهم إحداث فرق في أي وقت.

وواصل خلال حديثه: “أعتقد أن مصر ستتأهل أيضًا إلى كأس العالم ، لديهم أفضل اللاعبين الذين يلعبون في أفضل 5 بطولات عالمية ، الدوري المحلي من أقوي الدوريات في القارة الإفريقية، أتمني أن ألعب هناك لأنني رأيت المستوى وأرى أن الدوري المصري قوية للغاية ويمكن مقارنتها بالبطولات الكبرى في أوروبا”.

كما أكد حامد أن محمد صلاح يعد واحدا من أفضل اللاعبين الموجودين في العالم حاليا وأصبح في مكانة عالية في عالم كرة القدم ويمكن مقارنته بميسي ورونالدو.

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