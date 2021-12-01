بعد غيابه لسنوات.. الأزهر يستعين بالدكتور أحمد كريمة في لجان الفتوى

أعلن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنه تم ترشيحه رسميا من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، للمساهمة في لجان الفتوي الأزهرية.

عدد لجان الفتوى في الأزهر

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لصدى البلد، إن الأزهر الشريف، لديه 240 لجنة فتوى منتشرة من القاهرة إلى أسوان، منوها أن كل لجنة من لجان الفتوى كانت تعمل بمعزل عن الأخرى، ولذا قررنا عمل مشروع كبير يربط بين لجان الفتوى على مستوى الجمهورية.

وأضاف، أنه تم الربط بين لجان الفتوى ولجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، وهذا لضمان سلامة الفتوى خصوصا وأن لجنة الفتوى الرئيسية تضم نخبة من الأساتذة ذوي التخصص، وكذلك سهولة وصول المعلومة، وسهولة مراجعة الفتوى ومحتواها، وكذلك التيسير لعمل أرشفة للفتاوى الصادرة عن لجان الفتوى للأزهر الشريف.

وأشار إلى أن مشروع الربط بين لجان الفتوى في الأزهر الشريف، يساعد على تحقيق رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة للتحول الرقمي، ومن ثم كان التوجه إلى عمل الربط الإلكتروني بين لجان الفتوى.

وذكر أن هذا المشروع يقرب البعيد ويضمن السلامة ويحقق التحول الرقمي فضلا عن ذلك يصبح لدينا زاد من الإرث العلمي والحضاري يمكن الرجوع إليه في أي وقت من الأوقات.