لأول مرة بالمنيا.. افتتاح وحدة القوقعة بالتأمين الصحي

يقام غدا الخميس 2 ديسمبر الجاري اليوم العلمي الأول لقسم الانف والاذن بمستشفي المنيا للتأمين الصحي تحت رعاية الدكتور محمد السيد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي والدكتورة فاتن عمارة مدير إدارة التدريب بالهيئة والدكتور احمد سعد مدير عام فرع المنيا والدكتور احمد عمر مدير عام المستشفى .

حيث تم العمل بوحدة زراعة القوقعة لأول مره بمحافظة المنيا وقامت إدارة التأهيل السمعي بالهيئة برئاسة الدكتورة مها شعلان بإسناد البرنامج لمستشفيي المنيا للتأمين الصحي تحت اشراف نخبة من أساتذة جراحات زراعة القوقعة برئاسة الدكتور علي محروس أستاذ ورئيس قسم الأنف والاذن بجامعة الأزهر بالقاهرة واستشاري جراحات الاذن وقاع الجمجمة ومدرب الزمالة المصرية بالمستشفى وذلك في اطار استمرار تطوير العمل بكافة وحدات الهيئة.

كما يقوم نخبة من أساتذة الأنف والاذن بجامعات مصر المختلفة بإلقاء مجموعة من المحاضرات العلمية بتخصص الأنف والاذن تحت اشراف الدكتور عبدالعزيز الشريف أستاذ الأنف والاذن ومدرب الزمالة المصرية بالمستشفى .

وأوضحت الدكتورة مريم فايز رئيس قسم الأنف والاذن بالمستشفي ان العمل بوحدة زراعة القوقعه إضافة قوية وطفرة جديدة للخدمات المقدمة بالقسم.

وأضاف الدكتور محمود حسن نائب رئيس القسم ان قسم الأنف والاذن بالمستشفى اصبح الان يقدم خدمة متكاملة للمواطنين بالإضافة للجانب التعليمي لشباب الأطباء في ظل برنامج

الزمالة المصرية ووجود نخبة من أساتذة الأنف والاذن للاستفادة من خبراتهم .

وأشار الدكتور محمد عبادة منسق برنامج زراعة القوقعة بفرع المنيا ان قيادات الفرع والهيئة قامت بتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ البرنامج حيث قامت بتجهيز اكثر من مركز تأهيل علب مستوى مراكز المحافظة وذلك لتسهيل تقديم الخدمة علي المواطنين وتقليل معاناتهم.