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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتابعان المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمحافظة، ومخططات تنمية مدينة "سلام" شرق بورسعيد، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانبة الجديدة.

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ووجه الدكتور عاصم الجزار، مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، بتخطيط قطع أراض بمدينة "سلام" شرق بورسعيد، لخدمة المشروعات اللوجستية، والميناء، ومشروعات الاستزراع السمكى، وغيرها من المشروعات بمحافظة بورسعيد، كما ناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، عدداً من الطلبات المتعلقة بالمحافظة، حيث أكد الوزير أن وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزتها المختلفة، تقدم جميع أشكال الدعم للمحافظة، وتنفذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد.

من جانبه، تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر الجزيل للدكتور عاصم الجزار، ومسئولى الوزارة، على الجهود الواسعة التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات السكنية بأنواعها المختلفة، ومشروعات البنية التحتية، لخدمة أهالى محافظة بورسعيد، والتى تم تنفيذها على أعلى مستوى، وأصحبت علامات مميزة بالمحافظة.

وزير الإسكان الاستزراع السمكى البنية التحتية عاصم الجزار محافظة بورسعيد

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