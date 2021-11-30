محافظ بورسعيد: تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع 23 ديسمبر

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن استمرار أعمال التطوير الجارية بنطاق شارع 23 ديسمبر، وذلك فى إطار خطة التطوير الشاملة لعدد من الطرق والميادين والشوارع الفرعية والرئيسية بالمحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل .

وأكد محافظ بورسعيد، أن العمل فى تطوير الشارع وصل لمراحل متطورة، وجار العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية فى أقرب وقت نظرا لأهمية الشارع.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الأعمال تتضمن أعمال التطوير شارع 23 ديسمبر، رصف ورفع كفاءة الشارع بداية من شارع 23 يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي بطول ٣٨٠٠ م ، ودهان واجهات العمارات السكنية ، و الاهتمام بتجميل جانبى الشارع وزيادة معدلات الإضاءة بما يحقق الشكل الحضاري والجمالى .

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