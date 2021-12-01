خطة في الكونجرس لمواجهة طائرات إيران المسيرة | تفاصيل

قدم مجموعة من الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي خطة لوقف أنشطة الطائرات دون طيار للنظام الإيراني، تنص على أن أي تعاون مع إيران في مجال أنشطة الطائرات دون طيار يخضع للعقوبات الأمريكية ضد برنامج أسلحتها التقليدية.

واقترح الديمقراطي جريجوري ميكس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري مايكل ماكول، والديمقراطي تيد دويتش، والجمهوري جو ويلسون، مشروع قانون لوقف الطائرات دون طيار الإيرانية، بما يتماشى مع العقوبات الحالية ضد برنامج الأسلحة الإيراني، وسيشمل هذا المشروع التوريد أو البيع أو النقل أيضا وتضمين الطائرات دون طيار.

ويقول واضعو الخطة إن الغرض من قانون تعليق الطائرات دون طيار في إيران هو منع النظام والقوات التي تعمل بالوكالة له من الوصول إلى الطائرات دون طيار، التي يمكن استخدامها لمهاجمة الولايات المتحدة أو حلفائها.

وقال جريجوري ميكس ”إن الطائرات المسيرة الفتاكة التي هي في أيدي إيران، أكبر مصدر للإرهاب في العالم، تهدد أمن الولايات المتحدة والسلام في المنطقة“.

وأضاف، وفق ما نقل عنه موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، أن ”الضربات الإيرانية الأخيرة بطائرات دون طيار على القوات الأمريكية والسفن التجارية وشركاء إقليميين، إلى جانب تصدير تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى مناطق الصراع، تشكل تهديدا خطيرا“.

وفي إشارة إلى قانون تعليق الطائرات دون طيار الإيرانية الذي يتماشى مع قانون العقوبات الأمريكي الحالي، قال جريجوري ميكس: ”إن الخطة ترسل رسالة قوية إلى المجتمع الدولي مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع دعم الحكومة لبرنامج الطائرات دون طيار الإيراني“.

من جانبه، قال النائب عن الجمهوريين، جاي ريشنتالر: ”الآن ليس الوقت المناسب لتخفيف الضغط عن أحد أكبر مؤيدي إرهاب الدولة“، في إشارة إلى رسالة حديثة من 25 عضوا في الكونجرس إلى الرئيس جو بايدن يعربون فيها عن قلقهم من احتمال رفع العقوبات عن إيران.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 29 أكتوبر الماضي عقوبات على أربعة مواطنين إيرانيين، بمن فيهم قائد وحدة الطيران التابعة للحرس الثوري، إلى جانب شركتين إيرانيتين، بسبب صلات مزعومة بالحرس الثوري.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل المناسبة لمواجهة نفوذ إيران وأنشطتها التدميرية، بما في ذلك انتشار الطائرات دون طيار.