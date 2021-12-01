عادل عبدالرحمن يكشف الهدف الأساسي لـ «كروش» من بطولة كأس العرب

أكد عادل عبدالرحمن، نجم الكرة المصرية السابق، أن هدف كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، من خوض بطولة كأس العرب هو الاستعداد الجيد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف عبدالرحمن في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام ” أن كيروش يرغب في تجربة عدد من الوجوه الجديدة في المنتخب للاستقرار علي التشكيل الأساسي للمنتخب في أمم افريقيا .

وتابع أن المنتخب بالطبع من المنتخبات المرشحة للتتويج بالبطولة، مشددا على أنه حتي في غياب المحترفين والمنتخب من أقوي المنتخبات.

وأكمل أن مباراة اليوم أمام لبنان لن تكون سهلة مطلقا خاصة أن لبنان لديه لاعبون مميزون ومحترفون.

وعن التشكيل الأساسي للمنتخب اليوم فأكد أن كيروش لن يدفع بوجوه جديدة في المباراة مشددا على أنه من الممكن أن يبدأ المباراة بمروان حمدي في ظل قناعته الشديدة به.

وتابع أن البطولة ليست سهلة مطلقا والجماهير المصرية لن تتنازل عن الفوز وتقديم الأداء الجيد .

هاني العقبي : منتخب مصر أقوى المرشحين للتتويج بلقب كأس العرب

أكد هانى العقبي نجم النادى الأهلى السابق أن حظوظ منتخب مصر الوطنى اقوى من لبنان فى اقتناص الثلاث نقاط.

ويلتقى منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مع نظيره منتخب لبنان فى تمام الساعة الثالثة عصرا فى إطار منافسات المجموعة الرابعة فى بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى قطر حتى ١٨ ديسمبر الحالى.

قال هاني العقبي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: مستوى منتخب مصر الوطنى اقوى من نظيره اللبناني من النواحي الفنية والبدنية.. وهناك فارق كبير بين الكرة المصرية ونظيرتها اللبنانية.

وأضاف هاني العقبي : مباراة لبنان فرصة جيدة للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش من أجل التعرف على لاعبي المنتخب من خلال دورة مجمعة.

لفت هاني العقبي إلى أن القائمة الحالية لمنتخب مصر الوطني هى القوام الاساسي للفراعنة الكبار فى بطولة كأس العرب.

شدد هاني العقبي على أن غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لن يكون مؤثرا على مردود منتخب مصر الوطنى فى بطولة كأس العرب.

اشار هاني العقبي إلى أن هناك بدائل عديدة بين صفوف منتخب مصر الوطنى قادرة على تعويض صلاح ورفاقه المحترفين فى بطولة كأس العرب.

أوضح أن بطولة كأس العرب ليست رسمية رغم دخولها فى نسختها الأولى تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لافتا إلى أن بعض المنتخبات حضرت بدون القائمة الأساسية.

ونوه هاني العقبي إلى أن منتخبات آسيا تطورت بشكل كبير جدا فى المستوي والأداء الفني وظهرت بشكل قوى.

استطرد هاني العقبي : يبقى منتخب مصر الوطنى أحد المنتخبات المرشحة بقوة لاقتناص لقب بطولة كأس العرب.