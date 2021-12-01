منع الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا من الدخول.. الزراعة توضح

قال أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة ، إن الوزارة تتابع تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالتأكد من حصول المواطنين المتعاملين مع الوزارة على لقاح كورونا قبل دخول الوزارة.



وأوضح الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير ، أنه بدءا من اليوم تم منع العاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا من الدخول إلي مقر الوزارة ، مضيفا أن العامل غير الملقح يقوم بعمل مسحة pcr فى أقرب مكان حتى يستطيع دخول الوزارة .





وأشار "القرش" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، إلي أنه يتم توجيه العاملين غير الملقحين ضد فيروس كورونا إلي أقرب مراكز حتى يحصلوا على اللقاح ، منوها إلي أن وزارة الزراعة كانت حريصة كل الحرص على توفير التطعيمات للعاملين لتسهيل أخذ الجرعة عليهم .

وأضاف "متحدث وزارة الزراعة" أن السيد القصير وزير الزراعة أشرف بنفسه على توفير التطعيمات لجميع العاملين بالوزارة ، حتى أنه تم التطعيم فى نادى الزراعيين ليستوعب أكبر عدد من العاملين .

وشددت وزارة الزراعة ، في وقت سابق على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



وقررت الحكومة تنفيذ إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وهى عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح اعتبارا من الأول من اليوم، وقد شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في السياق ذاته على أهمية الاستمرار في خطة التوسع في منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع.

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