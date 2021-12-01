بتكلفة 63 مليون جنيه‏.. تنفيذ مشروعات رصف بمراكز الزقازيق ومنيا القمح ومشتول السوق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معدلات أداء تنفيذ مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بمعرفة جهاز تعمير سيناء بمراكز الزقازيق ومنيا القمح ومشتول السوق والبالغ عددها 4 مشروعات بإجمالي أطوال 10 كم وبتكلفة 63 مليون و 800 ألف جنيه ، بهدف الوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين .

أوضح محافظ الشرقية أن مركز الزقازيق يشهد تنفيذ اعمال إعادة تأهيل شارع الشهيد طيار بطول ٧٠٠ م وعرض ١٢ م ، وانشاء طريق العشة حتي شارع المعهد الديني بطول ٩٥٠ وعرض ١٦ م باجمالي أطوال 1.7 كم وبتكلفة اجماليه 7 مليون و 430 ألف جنيه.

وكذلك رصف وانشاء طريق امتداد خليج الرملية حتي طريق موقف المنصورة بطول ١٫٥ كم وعرض ١٦ (مزدوج) وطريق بحر شيبة حتي طريق الزقازيق - ميت غمر بطول ٨٠٠ م وعرض ١٢م بإجمالي أطوال 2.3 كم وبتكلفة 9 مليون و 970 ألف جنيه .

أضاف محافظ الشرقية أنه جاري إستكمال رصف ورفع كفاءة طريق دائري منيا القمح بطول 3 كم وبتكلفة 41 مليون جنيه كونه يعد محوراً مرورياً هاما يساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة وخاصه أوقات الذروة.

أشار محافظ الشرقية إلي أن مركز مشتول السوق يشهد تنفيذ مشروع رفع كفاءة ورصف الطريق من كوبري سعد بحيري وحتى قرية الخشة مروراً بقرى ( المناصرة - كفر الشرابية - كفر عبدالنبي ) بطول ٣ كم وعرض ٨ م وبتكلفة 5 مليون و 400 ألف جنيه.

أكد المحافظ على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.