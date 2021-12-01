خلال تواجده في كأس العرب.. إصابة حمزة المثلوثي بفيروس كورونا

تعرض التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب نسور قرطاج للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب بلاده فى بطولة كأس العرب.



ويخضع اللاعب للعزل بفندق إقامة بعثة منتخب تونس في قطر، ويتبع بروتوكول العلاج المتبع تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب التونسي.



وكان المثلوثي قد شارك في مباراة المنتخب التونسي بالأمس أمام نظيره الموريتاني في الجولة الأولى لكأس العرب، وانتهت المباراة بفوز المنتخب التونسي بخماسية مقابل هدف.



في سياق أخر حدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موعد استئناف التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء الراحة التي منحها للاعبين لمدة أسبوع بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.