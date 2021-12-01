الزمالك يدرس التراجع عن المشاركة في دورة الإمارات.. اعرف الأسباب

استقر مسؤولو نادي الزمالك بنسبة كبيرة على التراجع عن فكرة المشاركة في الدورة الودية المقرر لها في الإمارات خلال الفترة من 1 وحتى 9 يناير المقبل بمشاركة أندية بازل السويسري وأندرلخت البلجيكي والشارقة الإماراتي.



وقرر مسؤولو القلعة البيضاء الحديث مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلال الجلسة التي ستعقدها الإدارة مع المدرب حول إلغاء مشاركة الفريق الأبيض في الدورة الودية.



ويأتي تفكير مجلس القلعة البيضاء بشأن التراجع عن المشاركة في الدورة الودية لعدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم حصول النادي على مقابل مادي نظير المشاركة في الدورة بخلاف عدم اقتناع إدارة النادي بالشركة المنظمة للدورة خاصة وأنها سبق ووعدت بتنظيم معسكر للفريق من قبل وتراجعت عن وعدها.



ويجتمع مسؤولو النادي الأبيض مع كارتيرون بعد عودته للقاهرة عقب انتهاء الاجازة التي حصل عليها المدير الفني للفريق بعد مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري.