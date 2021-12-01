أخبار البرلمان| زيادة 20% للمعتمرين ورسوم تصل لـ 7000 جنيه.. تحرك تشريعي لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل بقانون الخدمة العامة

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

لزيادة الصادارت.. برلماني يطالب بمنح تسهيلات للسوق الإفريقية

عودة رحلات العمرة.. زيادة 20% للمعتمرين ورسوم تصل لـ 7000 جنيه

خطف 5 طفلات بالتحايل بمدرسة بالمعادي والمتهم يواجه الإعدام فى هتك عرضهن

100 جنيه فى الليلة.. المؤبد يواجه أم قادت ابنتها لـ «غرفة دعارة» بأوسيم

السلاب: إنشاء مجمعات صناعية فى الريف يوطن الصناعات الصغيرة ويعيد إحياء الحرف

تحرش بـ 3 فتيات من بينهم « تلميذة حضانة».. السائق المسن يواجه السجن المشدد

برلماني: مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات يعالج 5 تشوهات حالية

أول تحرك تشريعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الخدمة العامة

هل هناك جدوى من إنشاء أسطول بحرى لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف؟ صناعة النواب تجيب

برلماني: التطبيق العملي لقانون التأمينات والمعاشات كشف تضرر الموظفين والعاملين

الشعب رفض عودته لصفوف الجماهير.. نص خطاب تنحي جمال عبد الناصر.. نوستالجيا

هل تنخفض أسعار السيارات بمصر بعد التعاون مع إسبانيا؟.. صناعة النواب تجيب

جبالي يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في القمة الـ 7 لـ الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

ضرب زوجته وقتل ابنة خالتها.. متهم أوسيم يواجه هذه العقوبات

مكافأة 15% من الأجر السنوي.. تعديلات مقترحة لقانون التأمينات والمعاشات الجديد